ADAC zu Reiseverkehr: Deutlich geringeres Verkehrsaufkommen in Bayern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - In einer ersten Bilanz zum Reiseverkehrsaufkommen vor Ostern in Bayern hat der ADAC deutlich weniger Verkehr als in den Vorjahren und nahezu freie Autobahnen festgestellt. Aufgrund der "unklaren Situation und der Corona-Beschränkungen" seien Reisen und Besuche am ersten Wochenende der Osterferien größtenteils weggefallen, teilte eine ADAC-Sprecherin am Sonntag mit. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen über die Ferien erwarte der ADAC allerdings an den bayerischen Naherholungsgebieten. Man rate Ausflüglern daher, sich vorab zu informieren. Bei Überfüllung sei zu erwarten, dass die Polizei Parkplätze schließe und Besucher abweise.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte zuvor an die Bürger appelliert, derzeit nicht in den Urlaub zu fahren. "Das Virus kennt keine Landesgrenzen und keine Osterferien", sagte der CSU-Politiker./bbr/DP/jha