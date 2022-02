ADC Therapeutics stellt seine proprietäre AWK-Plattform und Pipeline zur Behandlung solider Tumore vor

Unternehmen richtet heute um 9.00 Uhr ET Webcast ein

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein kommerzielles Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWKs) der nächsten Generation die Lebensqualität von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren verbessert, wird heute von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr ET einen Live-Webcast einrichten, um über neue Entwicklungen bei seiner AWK-Plattform und Pipeline für solide Tumore zu informieren.

„Wir sind sehr erfreut über unsere bisherigen Fortschritte und den Abschluss unserer erfolgreichen Markteinführung von ZYNLONTA® für refraktäres oder rezidiviertes diffus großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL) in den USA in einem Zeitraum von lediglich fünf Jahren nach Beginn unseres klinischen Entwicklungsprogramms“, so Chris Martin, PhD, Chief Executive Officer bei ADC Therapeutics. „Wir untersuchen darüber hinaus die Anwendung unserer proprietären AWK-Technologieplattform für ein breites Spektrum solider Tumore, darunter Eierstock-, Brust- und Prostatakarzinome, und stellen heute eine vielversprechende Reihe innovativer Wirkstoffe vor, von denen wir glauben, dass sie den Behandlungsstandard für Krebspatienten in diesen Bereichen mit dringendem medizinischem Bedarf und erheblichem kommerziellem Potenzial voranbringen können.“

Im Verlauf des Webcasts werden Chris Martin, PhD, Chief Executive Officer, Patrick van Berkel, PhD, Senior Vice President of Research and Development, und Joseph Camardo, MD, Chief Medical Officer, die breite Anwendungspalette und Flexibilität der neuartigen AWK-Technologie erläutern und Einblicke in das Portfolio solider Tumorprogramme bieten, darunter drei Wirkstoffe in klinischer Entwicklung (Cami, ADCT-901 und ADCT-601), ADCT-701, ein Kandidat kurz vor der klinischen Entwicklungsphase, sowie das kürzlich vorgestellte Programm ADC-212, ein auf AWK abzielendes PSMA (prostataspezifisches Membranantigen) mit potenziellem Nutzen für Patienten mit metastasiertem kastrationsrefraktärem Prostatakarzinom (mCRPC).

Der Live-Webcast kann über die Seite „Events & Presentations“ im Bereich „Investors“ auf der Website von ADC Therapeutics ir.adctherapeutics.com abgerufen werden. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa 30 Tage lang verfügbar sein.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE:ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 gerichtete AWK ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien zugelassen. Zudem wird ZYNLONTA als Kombinationstherapie mit anderen Wirkstoffen entwickelt. Cami (Camidanlumab-Tesirin) wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studie bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom und in einer klinischen Phase-1b-Studie bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren evaluiert. Neben ZYNLONTA und Cami hat das Unternehmen mehrere Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und unterhält Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005337/de/

Ansprechpartner für Investoren: Eugenia Litz

ADC Therapeutics

Eugenia.Litz@adctherapeutics.com Tel.: +44 7879 627205

Amanda Hamilton

ADC Therapeutics

amanda.hamilton@adctherapeutics.com Tel.: +1 917-288-7023

Ansprechpartner für EU-Medien: Alexandre Müller

Dynamics Group

amu@dynamicsgroup.ch Tel.: +41 (0) 43 268 3231

Ansprechpartner für US-Medien: Mary Ann Ondish

ADC Therapeutics

maryann.ondish@adctherapeutics.com Tel.: +1 914-552-4625