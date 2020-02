Adecco kauft eigene Aktien zurück und wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Schweizer Personalvermittler Adecco (ISIN: CH0012138605) kündigte am Mittwoch ein Aktienrückkaufprogramm über 600 Mio. Euro an. Adecco will darüber hinaus eine Dividende in Höhe von 2,50 Franken (ca. 2,35 Euro) ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert.

Beim aktuellen Börsenkurs von 53,86 Franken (ca. 50,70 Euro) liegt die derzeitige Dividendenrendite somit bei 4,64 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 16. April 2020 statt. Ex-Dividenden Tag ist der 22. April 2020. Der Umsatz lag im Gesamtjahr 2019 bei 23,43 Mrd. Euro, ein Rückgang um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf organischer Basis war dies ein Rückgang um 3 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBITA) lag bei 988 Mio. Euro (Vorjahr: 987 Mio. Euro). Der Reingewinn stieg von 458 Mio. Euro im letzten Jahr auf 727 Mio. Euro. Adecco mit Sitz in Zürich gehört zu den führenden Personalvermittlern. Der Konzern hat über 5.000 Niederlassungen in über 60 Ländern und beschäftigt 34.000 Mitarbeiter. Redaktion MyDividends.de