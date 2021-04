adesso: Beeindruckende Stabilität des Geschäftsmodells

Laut SMC-Research habe die adesso SE mit den Zahlen aus 2020 erneut überzeugt und darüber hinaus an mehreren Stellen die Weichen für die Fortsetzung des langjährigen Wachstumstrends gestellt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat daraufhin sein Kursziel für die adesso-Aktie angehoben und das Urteil auf „Strong Buy“ hochgestuft.

Nach Einschätzung von SMC-Research sei adesso seinem Ruf als ein wachstumsstarker IT-Dienstleister auch in dem schwierigen Corona-Jahr gerecht geworden. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die sich laut SMC-Research in erschwerten Vertriebsprozessen und zwischenzeitlich in einer geringeren Auslastung bemerkbar gemacht haben, habe der Umsatz auch 2020 zweistellig gesteigert werden können. Darüber hinaus habe adesso das Ergebnis deutlich überproportional gesteigert, das EBIT habe um mehr als ein Drittel zugelegt.

Mit dem unverändert starken Personalwachstum, der Expansion im SAP-Umfeld, der eingeleiteten Positionierung als Softwareanbieter für den Bankenbereich und der intensivierten Internationalisierung seien zudem weitere Weichenstellungen für eine erfolgreiche Fortsetzung dieses ununterbrochen seit dem IPO im Jahr 2007 anhaltenden Wachstumstrends vorgenommen worden. Auch das Lizenzgeschäft mit der Versicherungssoftware in|sure, das letztes Jahr wegen der Pandemie hinter den Erwartungen geblieben sei, dürfte angesichts der gut gefüllten Vertriebspipeline wieder einen steigenden Beitrag leisten, so die Einschätzung des Researchhauses.

Die guten Perspektiven betreffen aber nicht nur das aktuelle Jahr, sondern auch die weitere Zukunft. adesso sei mit seinem Geschäftsmodell und der bewährten Expansionsstrategie bestens dafür vorbereitet, um von dem Megatrend Digitalisierung weiter zu profitieren.

Die Analysten haben das in ihrem Bewertungsmodell in Form eines Wachstumsszenarios zum Ausdruck gebracht, in dem sie die Fortsetzung des dynamischen Wachstums und moderat steigende Margen unterstellt haben. Nach der Anpassung an die Ist-Zahlen aus 2020 und an die Management-Guidance für 2021, die über den bisherigen Schätzungen von SMC-Research ausgefallen seien, signalisiere das Bewertungsmodell von SMC-Research einen fairen Wert von 137,60 Euro je Aktie und damit weiteres Kurspotenzial.

Gleichzeitig habe SMC-Research die beeindruckende Stabilität des Geschäftsmodells im Corona-Jahr 2020 zum Anlass genommen, die Einstufung der Prognoseunsicherheit der Schätzungen von zuvor 3 Punkten auf 2 Punkte abzusenken, was nach dem Urteilsschema der Analysten die Änderung ihres Urteils von zuvor „Buy“ auf „Strong Buy“ rechtfertige.

- ISIN: DE000A0Z23Q5