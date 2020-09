adesso: Erneut rundum überzeugend

Nach den Halbjahreszahlen der adesso SE haben die Analysten von SMC-Research ihre Schätzungen und auch das Kursziel für die adesso-Aktie deutlich angehoben. Angesichts der starken Performance auch im zweiten Quartal sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski das Unternehmen auf einem sehr guten Weg, um die eigenen Ziele im Gesamtjahr zu erreichen.

Die Corona-Krise sei im zweiten Quartal auch an adesso nicht spurlos vorübergegangen, doch die Auswirkungen bezeichnet SMC-research als vergleichsweise moderat: Das Umsatzwachstum habe sich auf knapp 10 Prozent verlangsamt, während das Quartals-EBIT um 15 Prozent zurückgegangen sei. In Kombination mit dem sehr starken ersten Quartal stehen aber nach sechs Monaten ein Umsatzwachstum um 15,4 Prozent und ein EBIT-Anstieg um mehr als 20 Prozent in den Büchern, so die Anaylsten.

Dabei sei zu bedenken, dass im ersten Halbjahr, anders als im Vorjahr, nur wenige Lizenzabschlüsse erzielt worden seien. Eine wichtige Ursache sei die Senkung der Umsatzsteuer, von der viele Versicherungskunden von adesso profitieren können, die deswegen ihre Bestellungen ins zweite Halbjahr verschoben haben. Dementsprechend habe adesso seit Anfang Juli bereits zwei größere Abschlüsse melden können. Zusammen mit der höheren Zahl an Arbeitstagen und dem erneut gewachsenen Personalbestand seien die Aussichten für die zweite Jahreshälfte somit nach Einschätzung von SMC-Research vielversprechend, weswegen adesso die eigene Prognose (Umsatz von mehr als 490 Mio. Euro und EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro) bestätigt habe.

Auch die Analysten sehen ihre bisherige ausgeprägte Vorsicht nicht mehr als gerechtfertigt an und haben deswegen ihre Schätzungen, die ergebnisseitig bisher unter der Unternehmens-Guidance gelegen hatten, spürbar angehoben. Für das Gesamtjahr erwartet SMC-Research nun einen Umsatz von 504 Mio. Euro, ein EBITDA von 51 Mio. Euro und einen Gewinn je Aktie von 2,60 Euro.

Damit habe sich auch der von SMC-Research errechnete faire Wert auf 84,00 Euro erhöht, womit man für die adesso-Aktie trotz der zuletzt sehr starken Performance, mit der das bisherige Kursziel erreicht worden sein, weiteres Aufwärtspotenzial sehe.

Mit der erfreulichen Krisenresistenz, die adesso in diesem Jahr zeige, habe das Unternehmen dem laut SMC-Research insgesamt überzeugenden Bild, das von einer starken Marktstellung, einer durchdachten und bewährten Expansionsstrategie und einem langjährigen Track-record aus hohem und profitablem Wachstum gekennzeichnet sei, eine weitere positive Facette hinzugefügt.

Die Analysten haben ihr Urteil deswegen auf „Buy“ belassen, mit dem neuen Kursziel von 84,00 Euro. (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.09.20, 13:45 Uhr)

adesso AG - ISIN: DE000A0Z23Q5