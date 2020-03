Adesso steigert die Dividende das siebte Jahr in Folge

Der IT-Dienstleister adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,47 Euro ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,45 Euro) um 4,4 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 49,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,95 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Juni 2020 in Dortmund statt. Die erste Dividende wurde im Jahr 2010 ausgeschüttet (0,10 Euro).

Bei einem voraussichtlichen Umsatz von 449 Mio. Euro wird für das Geschäftsjahr 2019 mit einem EBITDA in Höhe von 46 Mio. Euro gerechnet, wie am 17. Februar mitgeteilt wurde. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 ist für den 31. März geplant. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2019 wurde bei Umsätzen in Höhe von 327,2 Mio. Euro ein EBITDA von 28,9 Mio. Euro erreicht.

Adesso mit Sitz in Dortmund wurde 1997 gegründet und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter. Der IT-Dienstleister bietet unter anderem Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft.

Redaktion MyDividends.de