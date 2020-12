adesso: Zukauf im SAP-Umfeld

Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research besitzt die adesso AG durch die Übernahme von 72 Prozent der Aktien an der Quanto AG, einem SAP Gold Partner mit Fokus unter anderem auf Finanzdienstleistungen, neue Cross-selling-Potenziale. Der Zukauf beeinflusse zudem die Schätzungen von Warburg für das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Demnach hebe der Analyst die Umsatzerwartung für 2021 auf 578,9 Mio. Euro (zuvor: 555,9 Mio. Euro) an. Das EBIT solle 2021 dann 40,4 Mio. Euro (zuvor: 38,9 Mio. Euro) erreichen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 110,00 Euro (zuvor: 92,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.12.2020, 12:25 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 10.12.2020 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0Z23Q5.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

adesso AG - ISIN: DE000A0Z23Q5