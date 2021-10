Adidas: Abstufung durch Bank of Amerika setzt Aktie weiter unter Druck

Zum Start in die neue Handelswoche steht die Aktie des Sportartikelherstellers weiterhin unter Druck. Ein negativer Analystenkommentar der Bank of America verunsichert die Anleger und die Aktie verliert fast 2 Prozent. Obwohl sich Adidas selbst noch nicht zu möglichen Problemen in der Lieferkette geäußert hat, gehen die Experten der US-Bank wohl davon aus, dass auch Adidas von diesen Problemen nicht verschont bleibt und stufen die Aktien auf „underperform“

Kursziel kräftigt gesenkt

Die Bank of America (BofA) hat Adidas nicht nur von „Neutral“ auf „Underperform“ abgestuft, sondern auch das Kursziel kräftig in den Keller gezogen. Die US-Bank setzt es von 340 auf 245 Euro runter. Analyst David Roux begründete die Abstufung der Papiere des Sportartikelkonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer unsicheren Erholung des chinesischen Absatzmarktes und den Problemen, die derzeit in den Lieferketten vorherrschen.

Redaktion onvista:

Adidas selbst hat sich noch nicht zur Problematik bei den eigenen Lieferketten geäußert. Es könnte durchaus seien, dass man in Herzogenaurach damit wartet bis die Quartalszahlen veröffentlicht werden. Somit könnte die Unsicherheit über mögliche Belastungen bis zum 10. November andauert. Solche Ungewissheiten mögen Börsianer bekanntlich überhaupt nicht. Das Risiko einer negativen Überraschung bei den Zahlen für das dritte Quartal steigt damit weiter. Aus diesem Grund ist die Adidas-Aktie aus unserer Sicht höchstens eine Halteposition. Anleger, die nicht investiert sind, sollten bis zu den Quartalszahlen warten und dann eine Entscheidung treffen.

