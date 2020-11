ADIDAS - Achtung Rutschgefahr!

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 273,600 € (XETRA)

Ausgehend von 253,50 EUR zogen die Anteile von Adidas noch Ende Oktober in einer steilen Kaufwelle über die Hürden bei 286,60 und 290,00 EUR, sowie das Widerstandslevel bei 294,65 EUR an und erreichten in der Spitze ein neues Verlaufshoch bei 306,70 EUR. Doch direkt im Anschluss wurde die Kaufwelle gekontert, die Aktie wieder unter die Hürden gedrückt und durch das Unterschreiten der 273,00 EUR-Marke auch der gesamte vorherige Ausbruch neutralisiert.

Kreuzunterstützung bei 265,60 EUR im Fokus

Dieses bärische Signal hat seine Wirkung noch nicht verloren, denn in den folgenden Tagen gelang es den Bullen nicht, die Barriere bei 206,60 EUR zu überwinden und damit eine nachhaltige Erholung zu starten. Aktuell dreht die Aktie bereits wieder deutlich nach Süden ab und könnte unterhalb vom jüngsten Zwischentief bei 268,60 EUR auch unter die Unterstützung bei 265,60 EUR und die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie fallen.

Sollte sich diese Abwärtsbewegung mit der gleichen Wucht vollziehen, wie der Einbruch Anfang November, läge das nächste Ziel an der Unterstützung bei 249,94 EUR. Bleibt dort eine Bodenbildung aus, wären weitere Verluste bis zum Support bei 229,00 EUR die Folge. Dort sollte der Wert seinen übergeordneten Aufwärtstrend allerdings fortsetzen.

Aktuell würde erst ein Anstieg über die Barriere bei 286,60 EUR gegen weitere Abgaben sprechen. Allerding müssten die Bullen für einen Angriff auf das Rallyhoch und das übergeordnete Ziel bei 317,45 EUR dann auch die Hürde bei 294,65 EUR ein weiteres Mal durchbrechen.

