ADIDAS - Aktie kämpft um Klassenerhalt

Schon der Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und ein sich anschließend abzeichnendes Doppeltop am Hoch bei 306,70 EUR sprachen bei der Adidas-Aktie in den letzten Wochen nicht für die dynamische Fortsetzung der steilen Kaufwelle von März bis November 2020. Wie in der letzten GodmodePLUS-Analyse zu Adidas skizziert, brach der Wert in der Folge dieser bärischen Signale entsprechend auch bis an die Unterstützung bei 259,40 EUR ein, die er kurz vor einem weiteren Verkaufssignal verteidigte. Mehr zu unserem umfassenden redaktionellen Angebot von GodmodePLUS erfahren Sie auch hier.

Adidas Chartanalyse vom 17.03. und tatsächlicher VerlaufErholung bislang nur ein bärischer Rücklauf

Seit diesem Tief drehte die Aktie zwar nach Norden, wurde gestern aber nach dem Erreichen der Unterseite der früheren Aufwärtstrendlinie wieder abverkauft. Noch ist die Erholung aber intakt und so haben die Bullen die Chance, den kurzfristigen Anstieg in Richtung 277,65 und ggf. bis 283,00 und 286,60 EUR fortzusetzen. Damit wäre der Abwärtstrend der letzten Wochen aber nicht gestoppt, sondern nur das Aufwärtspotenzial der Erholung maximal ausgereizt.

Zentraler Support bei 259,40 EUR

Im großen Bild überwiegt jetzt jedoch klar der Verkaufsdruck und schon ein Rücksetzer unter die kleine Unterstützung bei 266,60 EUR könnte die Erholung beenden und den nächsten Angriff auf die 259,40 EUR-Marke auslösen. Darunter wäre ein weiteres starkes Verkaufssignal ausgelöst, zumal der Wert dann auch endgültig aus der großen Dreiecksformation der letzten Monate abgetaucht wäre.

Kurzfristig dürfte ein Einbruch bis 250,22 EUR folgen. Doch das unterstützende Tief aus dem September 2020 dürfte nicht dauerhaft halten und vielmehr eine Verkaufswelle bis 240,00 EUR folgen. Mittelfristig sollte man sich darunter auf eine große Korrektur bis an die Tiefs aus dem Juli des Vorjahres bei 229,00 EUR einstellen.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

