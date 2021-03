ADIDAS - Aktie reagiert positiv auf Zahlen

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 288,900 € (XETRA)

adidas erzielt 2020 einen Umsatz von 19,84 Mrd. EUR (VJ: 23,64 Mrd. EUR, Analystenprognose: 19,77 Mrd. EUR), ein Betriebsergebnis von 751 Mio. EUR (VJ: 2,66 Mrd. EUR, Prognose: 725 Mio. EUR), eine Bruttomarge von 49,7 % (VJ: 52 %, Prognose: 49,8 %) und einen Nettogewinn von 432 Mio. EUR (VJ: 1,98 Mrd. EUR). Im Ausblick auf 2021 sieht das Unternehmen einen Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 1,25 Mrd. EUR bis 1,45 Mrd. EUR und eine Bruttomarge von etwa 52 % (Prognose: 51,5 %); Reebok nicht mehr in Prognose enthalten.

Quelle: Guidants News

Die adidas-Aktie befindet sich seit dem Tief bei 162,20 EUR aus dem März 2020 in einer Rally. Diese Rally pausiert seit einem missglückten Ausbruchsversuch vom 09. November über den Widerstand bei 296,75 EUR.

Seitdem bewegt sich die Aktie in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. In dieser Woche legt die Aktie innerhalb des Dreiecks recht deutlich zu. Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt positiv aus. Der Aktienkurs steigt um 2,90 %. Damit befindet sich der Wert an der Spitze der Gewinnerliste im DAX.

Die Aktie nähert sich mit diesem Anstieg einem Widerstandsbereich zwischen 296,75 EUR und 302,27 EUR an.

Kaufwelle lässt auf sich warten

Gelingt der Aktie ein Ausbruch über diese Widerstandszone, dann könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung des Allzeithochs bei 317,45 EUR und später sogar in Richtung 360 EUR führen. Sollte der Wert allerdings aus dem Dreieck nach unten rausfallen, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs unter 262,18 EUR notwendig wäre, dann würden Abgaben in Richtung 220 EUR drohen. Solange die Aktie aber innerhalb des Dreiecks notier, ist das Chartbild neutral zu werten. Eine Ausbruchsrichtung kann im Moment nicht bevorzugt werden.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)