ADIDAS - Am Beginn einer zweiten Erholungswelle?

Die Adidas-Aktie markierte am 04. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 336,25 EUR. Danach musste die Aktie einen starken Kursrückgang hinnehmen und fiel am 07. März auf ein Tief bei 170,08 EUR. Die Aktie verlor also in gut einem halben Jahr fast 50 % an Wert.

Nach diesem Tief erholt sich der Aktienkurs einige Tage dynamisch und kletterte auf ein Hoch bei 220,80 EUR. In den letzten Wochen bröckelte der Kurs wieder. Die Aktie fiel in das Aufwärtsgap vom 09. März 2022 zwischen 187,06 EUR und 195,18 EUR zurück. Minimal unter der Oberkante dieses Gaps fing sich die Aktie wieder und zog in den letzten Tagen leicht an.

Zweite Erholungswelle?

Der Anstieg seit dem Tief vom 13. April könnte der Beginn einer zweiten Erholungswelle in der Adidas-Aktie sein. Ein rechnerisches Ziel läge bei 252,06 EUR. Im Bereich um 248,00-248,28 EUR liegt allerdings ein wichtige Widerstandsbereich aus Abwärtstrend seit dem ATH und EMA 200. An diesem Widerstandsbereich kann eine zweite Erholungswelle enden.

Sollte der Wert allerdings unter das Aufwärtsgap vom 09. März, also unter 187,06 EUR abfallen, würden die Chancen auf eine derartige Rally deutlich sinken. Ein erneuter Rücksetzer in Richtung 170,08 EUR wäre dann das wahrscheinlichere Szenario.

Fazit: Die Ausgangslage für eine weitere Erholung ist gut. Diese könnte die Aktie in Richtung 248,00-252,06 EUR führen. Der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch wäre damit aber immer noch intakt.

