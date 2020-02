Adidas: Chartbild trübt sich zunehmend ein

Noch im Januar feierten Anleger ausgelassen die Adidas-Party auf einem Kursniveau von 317,45 Euro und erfreuten sich beständigen Rekordhochs. Doch die Sorge um das Corona-Virus und damit verbundenen Einbußen auf dem chinesischen Markt haben für einen deutlichen Dämpfer gesorgt, von Partylaune ist schon lange nichts mehr spüren. Das Papier gab noch im selben Monat auf die wichtige Unterstützung aus November/Dezember um 282,20 Euro nach. Zwar konnte dort eine temporäre Stabilisierung vollzogen werden, aus technischer Sicht spielt sich diese allerdings in einem spitz zulaufenden Keil ab, auch bekannt als Wimpel. Derartige Konstrukte sind in der Charttechnik als klare Trendfortsetzungsmuster zu werten, weitere Verluste sollten daher zwingend eingeplant werden. Es sei allerdings auch auf eine potenzielle Bärenfalle hingewiesen, die sich binnen kürzester Zeit zeigen sollte oder, aber gänzlich ausbleibt.

Ermüdungserscheinungen

Trotz des vergleichsweise hohen Kursniveaus, müssen schlichtweg die fundamentale Seite und damit potenzielle Einnahmeeinbußen auf dem chinesischen Markt beachtet werden. Das könnte Investoren noch einmal veranlassen, die Aktie aus ihrem Portfolio zu werfen. Unterhalb eines Kursniveaus von 282,00 Euro ist daher mit einer Fortsetzung des Ausverkaufs bis in den Bereich von 266,35 Euro zu rechnen. Wer sich ebenfalls auf die spekulative Seite eines Bären schlagen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short-Zertifikat WKN MC6GM6 zurückgreifen. Als Verlustbegrenzung sollte die Oberkante des aktuellen Wimpels angesetzt werden. Sollte die Adidas allerdings über die Oberkante des Keils zurückkehren, dürften wieder vermehrt Kapitalzuflüsse der Aktie zugutekommen und eine Erholungsbewegung in den Bereich von 300,00 Euro einleiten. Für diesen Fall wäre ein Short-Investment zunächst aus dem Spiel. Ob es rasch wieder gelingt zurück zu den alten Hochs aus Mitte Januar zurückzufinden, muss sich erst noch im weiteren Verlauf zeigen.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 291,79 // 295,00 // 298,29 // 300,00 // 302,15 // 306,20 Euro Unterstützungen: 282,20 // 279,10 // 277,00 // 275,00 // 268,75 // 265,73 Euro

Fazit

Für den wahrscheinlichen Fall eines weiteren Kursrücksetzers bei der Adidas-Aktie unter das Triggerniveau von grob 282,00 Euro werden weitere Short-Positionen immer attraktiver, Rücksetzer in den Bereich von 266,35 Euro können in diesem Fall abgeleitet werden. Über das vorgestellte Open End Turbo Short-Zertifikat WKN MC6GM6 ließe sich hierdurch eine Gesamtrendite von bis zu 100 Prozent erzielen. Als Verlustbegrenzung kann ein Ausstiegskurs von 0,56 Euro in vorgestellten Schein forciert werden. Als Anlagehorizont dürften bei der aktuellen Dynamik an den Märkten nur wenige Tage ausreichend sein. Das Ziel im Schien liegt bei 3,03 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC6GM6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,46 - 1,50 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 299,5337 Euro Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 299,5337 Euro akt. Kurs Basiswert: 285,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,03 Euro Hebel: 18,8 Kurschance: + 100 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.