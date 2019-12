ADIDAS - Das ist eine zähe Angelegenheit

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 284,650 € (XETRA)

Während der Gesamtmarkt weiter nach oben tendiert ist die adidas-Aktie seit September in einer Seitwärtsrange gefangen. Innerhalb dieser Range richtet sich der Kursverlauf wieder auf und erreicht das obere Ende bei 288 - 289 EUR. Die hartnäckige Handelsspanne bestimmt das Kursgeschehen und sollte soweit respektiert werden. Das bedeutet, dass sich mittelfristig agierende Trader mit Positionierungen weiter gedulden müssen. Erst ein Ausbruch aus der Handelsspanne würde neue Signale bringen. Kurzfristige Rangetrader hingegen könnten am oberen Rand Shortchancen wittern.

Kippt die Aktie wieder?

Zumindest heute intraday hätte sich ein kleiner Shorttrade bereits lohnen können, die Aktie prallt vom Widerstand bei 288 - 289 EUR nach unten hin ab. Wie weit der Schwung nach unten geht, ist jedoch offen. Übergeordnet dominiert der Bullenmarkt und auch der DAX scheint weiterhin "fit" zu sein. Ein Ausbruch nach oben hin könnte also jederzeit stattfinden.

Klettert der Wert per Stunden- und Tagesschlusskurs über 289 EUR, könnte eine Aufwärtswelle in Richtung Allzeithoch bei 296,75 und später in Richtung 320 EUR eingeleitet werden. Bei einem Rückfall unter 276 EUR per Tagesschluss könnte die Rangeunterkante bei 265 - 267 EUR nochmals getestet werden. Ein nachhaltiger Rückfall unter 264 EUR würde kleine Verkaufssignale bringen.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)