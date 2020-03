Adidas eiert beim Ausblick rum

Der Ausbruch des Corona-Virus in China bringt nicht nur die Planungen von Adidas durcheinander. Beim Umsatz in China erwartet der DAX-Konzern im ersten Quartal rund 800 Millionen bis eine Milliarde Euro weniger, als noch ein Jahr zuvor. Besonders bitter für das Unternehmen dürften die Abschläge beim operativen Gewinn ausfallen, Adidas rechnet mit 400 bis 500 Millionen Euro weniger. Ein Großteil der Läden in China war wegen der Epidemie geschlossen worden - seit Anfang März erhole sich das Geschäft aber wieder, so Adidas. Die Produktion in China laufe aber zum Großteil wieder, weltweit gebe es keine Beschaffungsprobleme. Mit dem Ausblick haderte Adidas. Bei den Prognosen für das laufende Jahr klammert Adidas die Folgen der Virus-Epidemie zum Erstaunen vieler erst mal aus.

Technisch liegt das Wertpapier nun auf einem sehr interessanten Kursniveau auf, trotz der Kursabschläge von zeitweise über 8 Prozent. Die Kursmarke von 200,00 Euro könnte sich als stabilisierender Faktor für eine temporäre Erholungsbewegung erweisen. Weitere Schritte der Investoren müssen jedoch erst noch abgewartet werden, die Folgen der Corona-Epidemie dürften sich weltweit auf die Geschäfte des Sportartikelherstellers auswirken.

200 Euro im Blick

Vielleicht schöpfen Anleger aber wieder Mut und legen sich einige Aktien ins Depot. Ab dem Niveau von 200,00 Euro könnte sich nun eine deutliche Gegenwehr breitmachen, zumal auch die wichtigsten deutschen Indizes langsam auf mittelfristige Unterstützungsniveaus treffen dürften. Vorsichtige Long-Positionen auf Sicht von nur wenigen Tagen bis Wochen können durchaus eingegangen werden. Dabei stellen die Zwischenhochs aus 2018 um 218,00 Euro eine erste mögliche Zielmarke dar, darüber der Bereich von rund 230,00 Euro. Hierfür können sich Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN CP4218 vormerken. Da die Volatilität an den Märkten derzeit extrem groß, müssen noch kurzfristige Ausreißer auf den Support aus Anfang 2019 um 195,00 Euro zwingend einkalkuliert werden.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 214,40 // 218,00 // 220,40 // 227,30 // 230,00 // 234,90 Euro Unterstützungen: 206,90 // 200,00 // 197,25 // 195,00 // 193,85 // 189,00 Euro

Fazit

Wem es in den Fingern juckt, kann einen frischen Long-Ansatz beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN CP4218 auf aktuellem Kursniveau in Betracht ziehen. Bis zum übergeordneten Zielbereich von grob 230,00 Euro ergibt sich im Schein somit ein Ziel bei 3,36 Euro. Erste Gewinnmitnahmen können bei einem Kursstand der Adidas-Aktie von 218,00 Euro erfolgen. Eine Verlustbegrenzung bei 194,50 Euro gemessen am Basiswert erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von jetzt 0,19 Euro im vorgestellten Zertifikat und ist zudem hochspekulativ!

Strategie für steigende Kurse WKN: CP4218 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,40 - 1,42 Euro Emittent: Citi Basispreis: 193,8471 Euro Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 193,8471 Euro akt. Kurs Basiswert: 210,40 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,36 Euro Hebel: 14,46 Kurschance: + 135 Prozent Börse Frankfurt

