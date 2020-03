Adidas erwartet weiteres Gewinnwachstum - jedoch unter Vorbehalt

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Adidas erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Gewinnwachstum. Allerdings steht die Prognose unter Vorbehalt. Denn mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus sind darin noch nicht enthalten. Das Ausmaß auf das Geschäft lasse sich derzeit nicht zuverlässig beziffern, teilte Adidas am Mittwoch in Herzogenaurach mit. So sei das Chinageschäft zwischen Ende Januar und Ende Februar eingebrochen, für das erste Quartal erwartet Adidas bei Umsatz und Ergebnis in dem Land deutliche Rückgänge. Die Produktion laufe in China jedoch wieder zum Großteil, die Beschaffungsaktivitäten weltweit wurden den Angaben zufolge bislang nicht beeinträchtigt.

Nach aktuellem Stand erwartet Adidas 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 6 bis 8 Prozent, nach einem Plus von 6 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Aus dem fortgeführten Geschäft soll ein Gewinn von 2,1 bis 2,16 Milliarden Euro hängenbleiben, dies entspräche einem Plus von 10 bis 13 Prozent verglichen mit 1,92 Milliarden Euro im Vorjahr./nas/jha/