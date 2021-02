ADIDAS - Jetzt mit Zwischenspurt zum Rallyhoch?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 288,700 € (XETRA)

Seit März steigt die Aktie von Adidas in einer relativ volatilen Aufwärtsbewegung in Richtung des 2020er Hochs bei 317,45 EUR an. Auf dem Weg dorthin hat der Anstieg ein Kursziel bei 305,00 EUR ausgebildet, das im November erreicht wurde. Dort stoppte der Aufwärtstrend allerdings auch und ging in eine Dreieckskonsolidierung über, deren Unterseite bei rund 260,00 EUR Ende Januar nach dem Bruch der zentralen Aufwärtstrendlinie erreicht, verteidigt und zum Ausgangspunkt für eine steile Aufwärtsbewegung wurde.

ADIDAS - Ein paar Kurshürden noch

Dieser Anstieg führt jetzt an die obere Begrenzung des Dreiecks bei 298,00 EUR. Und trotz aller kurzfristigen Hürden bei 294,50 und 297,90 EUR stehen die Chancen für einen Ausbruch und Folgekäufe bis 306,70 EUR gut. An dieser Stelle wäre allerdings mit einem Konter der Bären zu rechnen. Sollte die Marke dagegen ebenfalls überschritten werden, könnte die kleine Rally bei Adidas bis 312,00 und darüber schon bis 317,45 EUR führen.

Korrekturen bis 273,50 EUR mindern Ausbruchschancen nicht

Solange das Zwischentief bei 273,50 EUR nicht unterschritten ist, hat die Aktie die Chance, den skizzierten Anstieg umzusetzen. Erst darunter wäre der Kaufimpuls der letzten Tage gestoppt und ein Einbruch bis 265,60 EUR und an die Unterseite des Dreiecks die Folge. Darunter wäre allerdings ein starkes Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 229,00 EUR aktiviert.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

