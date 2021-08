ADIDAS - Kursgewinne nach der Trennung von Reebok

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 317,050 € (XETRA)

Rund 15 Jahre nach dem Kauf von Reebok zieht das Adidas-Management unter dieses Kapitel einen Schlussstrich. 3,1 Mrd. EUR blätterte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach damals für den US-Konkurrenten hin, nun wird er für 2,1 Mrd. EUR an Authentic Brands verkauft. Kein gutes Geschäft, allerdings wurden in der Zwischenzeit für rund 400 Mio. EUR damals mitgekaufte kleinere Geschäftsteile bereits veräußert. Außerdem war am Markt zwischenzeitlich nur ein Preis von rund 1 Mrd. EUR für Reebok angesetzt worden. In den Büchern stand Reebok zuletzt nur mehr mit einer Bewertung von 757 Mio. EUR. Den somit entstandenen außerordentlichen Gewinn könnte Adidas nun in Form einer Bonusdividende an die Aktionäre ausschütten. Reebok hat die Erwartungen von Adidas über all die Jahre nie erfüllen können. Manch ein Marktbeobachter spricht sogar vom "Klotz am Bein".

Den DAX-Titel hatte ich zuletzt unter charttechnischen Aspekten in diesem Video analysiert. Kurz darauf schoss der Wert auf ein neues Allzeithoch, verfehlte den Zielbereich zwischen 337,30 und 340,55 EUR aber knapp. Nun ergibt sich eine ähnliche Situation, denn der Abverkauf führte den Wert einmal mehr zurück zum EMA50. Dieser dient in Verbindung mit der Kurszone zwischen 306,70 und 304,40 EUR als Unterstützung. Erst wenn die Aktie darunter fällt, müsste mit Abgaben auf 293,80 EUR (Gap-Close) und darunter rund 290 EUR gerechnet werden, wo der EMA200 verläuft. Auf der Oberseite bleibt der Zielbereich zwischen 337,30 und 340,55 EUR offen.

Fazit: Bislang verteidigt die Adidas-Aktie den EMA50 und den wichtigen Unterstützungsbereich um 305 EUR. Darüber zeigt der Weg des geringeren Widerstands nordwärts in Richtung 337,30 bis 340,55 EUR. Abstauberchancen ergeben sich bei der Aktie dagegen im Bereich von 290 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 19,84 21,79 23,93 Ergebnis je Aktie in EUR 2,21 7,81 10,30 KGV 145 41 31 Dividende je Aktie in EUR 3,00 3,24 4,10 Dividendenrendite 0,94 % 1,01 % 1,28 % *e = erwartet

Adidas-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)