Adidas luchst Puma Fußball-Ausrüstervertrag mit Italien ab

München (Reuters) - Die italienische Fußball-Nationalmannschaft spielt vom nächsten Jahr an in Adidas- und nicht mehr in Puma-Trikots. Der Sportartikel-Konzern werde von Januar 2023 an Partner des italienischen Fußballverbands, sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted am Mittwoch in Herzogenaurach. "Die besten Teams unter Vertrag zu haben, ist für uns sehr wichtig." Zu den Kosten wollte sich Rorsted nicht äußern. Insidern zufolge zahlt Adidas einschließlich Sachleistungen rund 35 Millionen Euro im Jahr an die FIGC. Puma rüstet den amtierenden Fußball-Europameister seit 2003 aus. Der Vertrag, dessen Volumen auf gut 20 Millionen Euro pro Jahr geschätzt wird, läuft noch bis zur Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar. Dafür muss sich die italienische Nationalmannschaft allerdings noch in den Play-offs Ende März qualifizieren, unter anderem gegen Portugal.

Puma erklärte, man habe darauf verzichtet, den Vertrag zu den gleichen Konditionen zu verlängern, wie sie Adidas geboten habe. "Finanziell wäre das ein schlechtes Geschäft gewesen" hieß es in der Mitteilung. Zum Vergleich: Die Partnerschaft mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) lässt sich Adidas Medienberichten zufolge 50 Millionen Euro im Jahr kosten. Auch die Nationalteams von Spanien und Argentinien stehen bei dem Sportartikelkonzern mit den drei Streifen als Logo unter Vertrag. Den Vertrag mit dem russischen Fußballverband hatte Adidas nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine ausgesetzt. Er läuft aber zum Jahresende ohnehin aus. Der Welt-Fußballverband FIFA hat Russland von der Qualifikation zur WM in Katar ausgeschlossen.

(Bericht von Alexander Hübner und Elvira Pollina; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)