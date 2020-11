ADIDAS - Nach Zahlen unter Druck

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 298,800 € (XETRA)

Adidas erzielt im 4. Quartal einen Umsatz von 5,96 Mrd. EUR (VJ: 6,4 Mrd. EUR, Analystenprognose: 5,9 Mrd. EUR), eine Bruttomarge von 50 % (VJ: 52,1 %, Prognose: 50,3 %) und ein Betriebsergebnis von 794 Mio. EUR (VJ: 897 Mio. EUR, Prognose: 708,8 Mio. EUR). Im Ausblick auf das 4. Quartal erwartet das Management eine vergleichbare Umsatzentwicklung wie im 3. Quartal und ein Betriebsergebnis zwischen 100. Mio. EUR bis 200 Mio. EUR. Der Ausblick ist nur bei keinen größeren Lockdowns und 90 % offenen Läden gültig. Die Corona-Unsicherheiten bleiben hoch.

Adidas löst KfW-Kredit ab und sichert sich nach eigenen Angaben einen weiteren Kredit in Höhe von 1,5 Mrd. EUR von einer Gruppe von Banken.

Quelle: Guidants News

Die Adidas-Aktie markierte am 16. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 317,45 EUR und musste danach massive Verluste hinnehmen. Sie fiel bis 16. März 2020 auf ein Tief bei 162,20 EUR. Seit diesem Tief befindet sich der Wert wieder in einer Aufwärtsbewegung. Am 23. September markierte er ein Hoch bei 290,00 EUR. Nach einem Rücksetzer bis knapp unter die Unterstützung bei 255,80 EUR und damit auch knapp unter dem EMA 200 zog der Aktienkurs zuletzt wieder deutlich an. Gestern kam es zu einem Ausbruch über 290,00 EUR.

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie noch mehr aus Ihrer Trading-Plattform heraus. Jetzt abonnieren!

Allerdings reagiert die Börse auf die aktuellen Adidas-Zahlen nicht gut. Sie schickt die Aktie auf Talfahrt. Zu Börsenbeginn fällt die Aktie auf die Marke bei 290,00 EUR zurück.

Unterstützung bei 290,00 EUR im Fokus

Solange die Adidas-Aktie die Unterstützung bei 290,00 EUR verteidigen kann, besteht die Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 317,45 EUR. Sollte es allerdings zu einem Rückfall darunter kommen, müsste mit Abgaben in den Bereich 255,80 - 249,10 EUR gerechnet werden.

Zusätzlich lesenswert:

JENOPTIK - Die nächste Bullenrunde

DEUTSCHE POST - Zahlen werden zunächst positiv aufgenommen

DAIMLER - Geht die Rally weiter?

adidas

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)