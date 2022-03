ADIDAS - Nächster Halt 2020er-Tief?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 201,450 € (XETRA)

Im Bereich von 162,00 EUR liegen zwei markante Unterstützungen, an denen die Aktie von Adidas den Corona-Crash im März 2020 mit einem Mehrjahrestief bei 162,20 EUR stoppen konnte. Die anschließende mehrmonatige Erholung ist längst Vergangenheit und einem weiteren Abwärtstrend gewichen, der zuletzt wie erwartet an den Support bei rund 200,00 EUR geführt hatte.

Diese Marke wird nach dem gescheiterten Erholungsversuch der letzten Tage wieder angelaufen und könnte in Kürze in Richtung 189,40 EUR unterschritten werden. Dort dürfte eine Stabilisierungsphase folgen, die allerdings mittelfristig erst dann von Erfolg gekrönt wäre, wenn es der Adidas-Aktie gelingt, wieder über 222,50 und 229,00 EUR zu steigen.

Wahrscheinlicher ist dagegen, dass nach einer anfänglichen Erholung von 189,40 EUR ausgehend eine Verkaufswelle einsetzt, die unter den Support führt und damit den Abwärtstrend bis an die massive Unterstützungszone von 162,20 bis 166,00 EUR fortsetzt. Auf diesem Niveau wäre der Wert dann wieder reif für eine mehrwöchige Aufwärtstrendphase.

Adidas Chartanalyse (Tageschart)

