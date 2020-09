ADIDAS - Neue Kaufwelle in Sicht?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 266,000 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie fiel im Coronacrash auf ein Tief bei 162,20 EUR zurück. Von dort aus erholte sich der Wert recht zügig auf 265,60 EUR. Nach diesem Hoch vom 05. Juni setzte die Aktie auf ein kurzfristiges 50 % Retracement bei 224,29 EUR zurück.

Am 13. August kam es erstmals zu einem Ausbruchsversuch über das Hoch aus dem Juni. Trotz einiger Tagesschlusskurse darüber gelang der Ausbruch nicht. Der Wert setzte noch einmal auf den letzten Buy-Trigger bei 249,10 EUR zurück. Von dort aus startete ein neuer Ausbruchversuch. Allerdings blieb der Wert am Donnerstag an einer oberen Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Juni und August hängen. Die Trendlinie verläuft aktuell bei 272,82 EUR.

Bullen lassen sich nicht beirren

Gelingt der Adidas-Aktie ein Ausbruch über 272,82 EUR, dann bestünde die Chance auf einen Anstieg in Richtung 296,75 EUR oder sogar an das Allzeithoch bei 317,45 EUR. Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 249,10 EUR die kritische Marke. Im Falles eines Rückfalls unter diese Marke wäre mit Abgaben in Richtung 224,29 EUR zu rechnen.

