Adidas – Neue Pläne und Top-Events helfen Aktie auf die Sprünge!

Die Aktie von Adidas bestätigte gestern den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 286,80. Die Zahlen zum dritten Quartal lagen fast auf Vorjahresniveau und für das laufende Quartal könnte der Lockdown und die damit verbundene Schließung von Geschäften wieder zu einem deutlicheren Umsatzrückgang führen. Die Mehrheit der Analysten sind nach Angaben von Thomson Reuters mittelfristig dennoch zuversichtlich für das Papier gestimmt und haben einige handfeste Gründe dafür.

Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten einen deutlichen Umsatzanstieg im Online-Handel. Um rund 51 Prozent legte der E-Commerce-Bereich zu. Dieses Segment soll weiter ausgebaut werden. In den vergangenen Tagen kursierten mehrere Berichte, wonach die Problemsparte Reebok möglicherweise verkauft werden soll. Das Management gibt sich bis März 2021 Zeit, um über die Zukunft der US-Marke zu entscheiden. Dann will Konzernchef Kasper Rorsted den neuen 5-Jahres-Plan des Unternehmens vorstellen. Eines scheint dabei jetzt schon klar. Der Fokus dürfte auf eine weitere Digitalisierung und den Ausbau des Direktvertriebs an die Kunden liegen. Zudem stehen möglicherweise zwei Mega-Events an – die Fußball-EM und die Olympischen Spiele – wenn die Corona-Pandemie die Events zulassen.

Es steckt somit noch Fantasie in der Aktie. Allerdings ist die Aktie mit einem KGV von 30 auf kein Schnäppchen. Hiobsbotschaften seitens des Konzerns oder ein größere Korrektur des Gesamtmarkts könnte die Aktie unter Druck bringen.

Charttechnischer Ausblick: Adidas



Widerstandsmarken: 300,00/316,65 EUR

Unterstützungsmarken: 253,50/267,15 EUR

Die Adidas-Aktie bildet einen Aufwärtstrend. Aktuell sprintete das Papier in Richtung der Widerstandsmarke von EUR 300. Gelingt der Sprung über die Marke, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 316,65. Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen EUR 253,50 und EUR 267,16 eine Unterstützung.

Adidas in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.12.2019 – 16.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Adidas in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.12.2015 – 16.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Adidas für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Adidas HR40CQ 352,48 240,00 380,00 19.03.2021 Adidas HR40D0 342,97 230,00 400,00 17.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.12.2020; 10:23 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Adidas für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Barriere in EUR Zinssatz finaler Rück-zahlungstermin Adidas HVB4YZ* 100% des Nennwerts 70%** 4,0 % 26.01.2024

*In Zeichnung bis 21.01.2020 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); **des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.12.2020; 10:26 Uhr

