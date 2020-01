ADIDAS - Neuer Angriff auf das Allzeithoch?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 293,700 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie markierte am 01. August 2019 das bisherige Allzeithoch bei 296,75 EUR und konsolidierte anschließend in einem symmetrischen Dreieck. Für die Oberkante dieses Dreiecks bieten sich mehrere Varianten an. In allen Fällen brach die Aktie inzwischen aber aus dem Dreieck nach oben aus. Am 23. Dezember erreichte der Wert ein Hoch bei 294,95 EUR. Zuletzt gab es einige Gewinnmitnahmen. Dabei fiel der Wert auf das 38,2 % Retracement des letzten Rallyschubs, der am 10. Dezember eingesetzt hatte. Dieses Retracement liegt bei 284,94 EUR.

Auf diesem Retracement drehte die Aktie im gestrigen Handel wieder nach oben. Heute durchbricht sie in den ersten Handelsminuten den ganz kurzfristigen Abwärtstrend, der bei ca. 291,55 EUR verläuft.

Bald ein neues Allzeithoch?

Sollte sich der Ausbruch über 291,55 EUR bestätigen, dann würde das Chartbild nicht nur einen langfristig bullischen Eindruck machen, sondern auch einen kurzfristigen. Denn die Aktie hätte dann gute Chancen, in den nächsten Tagen über das Allzeithoch auszubrechen und zum Ziel aus dem Dreieck bei rund 330 EUR anzusteigen. Sollte der Wert allerdings unter 284,94 EUR abfallen, dann würde eine größere Konsolidierung drohen.

