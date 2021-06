ADIDAS - Nike-Zahlen beflügeln diese DAX-Aktie

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 301,600 € (XETRA)

Für Aktien wie Adidas und Puma gibt es heute Rückenwind aus Übersee. So hat der US-Rivale Nike gestern nach Börsenschluss die Markterwartungen regelrecht pulverisiert. Der Quartalsgewinn fiel fast doppelt so hoch aus als Analysten es erwartet haben. Das schürt natürlich Hoffnungen, dass auch die operative Entwicklung bei Adidas und Puma über dem derzeitigen Marktkonsens liegt.

Die charttechnische Situation beim DAX-Titel ist insofern interessant, als dass der Wert über mehrere Wochen konsolidiert hat. Die Konsolidierung lässt sich in einen Trendkanal fassen, den man als bullische Flagge interpretieren kann. Mit einem Upgap bricht die Adidas-Aktie heute aus dieser Flagge aus und erreicht direkt eine wichtige Widerstandszone zwischen 304,40 und 306,70 EUR. Dort müssen die Bullen alles geben, was sie haben, um den Weg in Richtung des Allzeithochs bei 317,45 EUR freizuräumen. Wiederum darüber lässt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 20 EUR in Richtung 337,30 EUR ableiten.

Absicherungen bieten sich entweder im Bereich des heutigen Gaps oder konservativer unter dem Monatstief bei 284,95 EUR an. Ein Bruch dieses Tiefs könnte zu einem Test des EMA200 bei derzeit rund 278,55 EUR führen.

Fazit: Die Adidas-Aktie springt per Upgap heute in den Widerstandsbereich zwischen 304,40 und 306,70 EUR. Ein Ausbruch darüber ermöglicht mittelfristig einen Anstieg auf neue Allzeithochs.

Adidas-Aktie

