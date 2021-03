Adidas nimmt sich kräftiges Wachstum vor - vor allem online

München (Reuters) - Adidas will das Wachstumstempo in den kommenden vier Jahren deutlich steigern.

Schlüssel dazu seien der Online-Handel und der Verkauf über die eigenen Läden, die vier Fünftel zum geplanten Umsatzwachstum beisteuern sollen. Im Schnitt will die Nummer zwei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt den Umsatz pro Jahr bis 2025 um acht bis zehn Prozent steigern und Marktführer Nike damit Marktanteile abjagen, wie Adidas am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Die Hälfte des Umsatzes will Adidas im Zuge der neuen Strategie mit dem Namen "Own the Game" ("Mach das Spiel") ohne Umweg über die Einzelhändler erlösen. Allein im Internet wolle der Konzern im Jahr 2025 acht bis neun Milliarden Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaften, doppelt so viel wie zuletzt.

Das soll auch den Gewinn antreiben. Die operative Marge soll bis 2025 auf 12 bis 14 Prozent geschraubt werden, der Gewinn im Schnitt um 16 bis 18 Prozent im Jahr zulegen. Basis für die Ziele sei 2021, nachdem Adidas im Corona-Jahr 2020 einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten hatte und vor dem Verkauf seiner US-Tochter Reebok steht. Von den Zuwächsen profitieren sollen auch die Aktionäre: Insgesamt acht bis neun Milliarden Euro würden in den nächsten vier Jahren über Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeschüttet, erklärte Adidas.