adidas – Rekordhoch im Visier

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Rekordhochs Anfang August bei 296,75 EUR ging sie in den Korrekturmodus über. Noch im August verzeichnete sie das bisherige Korrekturtief bei 253,20 EUR und strebte seither wieder nordwärts. Diese mittelfristige Aufwärtsbewegung wurde in den vergangenen Wochen unterhalb des Erholungshochs bei 289,05 EUR von einer Seitwärtsbewegung unterbrochen. In der vergangenen Woche gelang schließlich der Ausbruch über die zuvor deckelnde Abwärtstrendlinie auf ein 4-Monats-Hoch. Nächste Ziel- und Widerstandsbereiche lauten 292,90 EUR und 296,75-300,00 EUR. Es bedarf eines nachhaltigen Ausbruches über die letztgenannte Zone, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im übergeordneten Zeitfenster zu erhalten. Im Erfolgsfall ergäbe sich mittelfristig Potenzial in Richtung 307,82/308,60 EUR, 313,39 EUR und eventuell 322,16/323,66 EUR. Unterstützt ist der Wert derzeit bei 286,40 EUR und 283,67-284,84 EUR. Ein Tagesschluss unter 283,67 EUR würde das jüngste Ausbruchssignal negieren und für einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 277/278 EUR oder 274 EUR sprechen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der bedeutenden Supportzone bei 264,15-270,00 EUR.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU3GJKCU3GJK Long adidas Faktor: 4 CJ8GZ1CJ8GZ1 Short adidas Faktor: -4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Kontakt bei Fragen und Anregungen Bei Fragen zu unseren Produkten rufen Sie uns an unter 069 – 136 47845. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an zertifikate@commerzbank.com.

Aktueller Link