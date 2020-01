Adidas: Sie wird einfach nicht müde!

Nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase zwischen den Kursmarken von 255 und rund 297 Euro hat sich das Wertpapier von Adidas bereits gegen Ende letzten Jahres aus einem untergeordneten Abwärtstrend zur Oberseite befreien können und ein regelkonformes Kaufsignal aufgestellt. In der charttechnischen Besprechung vom Kollegen Harald Zwick vom 6. Januar 2020: „Adidas Long: 57 Prozent Chance!“ wurde auf einen potenziellen Folgeanstieg in den Bereich von 310 Euro rechtzeitig hingewiesen, dieses Niveau hat das Wertpapier aber schon längst wieder hinter sich gelassen und stieg auf frische Rekordhochs weiter an. Allerdings wird es mit weiteren Kursgewinnen zunehmend schwieriger, weitere Ziele abzuleiten und dabei die Treffsicherheit aus den letzten Monaten beizubehalten. Auf jeden Fall sollten Stopps nun sehr viel enger angezogen werden!

Extrem hohe Bewertung

Adidas ist einer der Outperformer im deutschen Leitindex, der kurzfristige Zwischenhalt an 310 Euro und das anschließende Verlaufshoch könnten weitere Begehrlichkeiten Käufern wecken. Kurzfristig wäre sogar ein Anstieg an 335 + X Euro vorstellbar, allerdings fährt die Gefahr für dynamischer Rücksetzer bei derart hohen Bewertungen stets mit, sollte Adidas einmal nicht abliefern können. Wer möchte, kann sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7Y86 etwas näher ansehen, wodurch eine Partizipation mit einem aktuellen Hebel von über 25 vollzogen werden kann. Eine engmaschige Beobachtung des Aktienkurses bleibt jedoch unerlässlich, ebenso ein strenges Stopp-Management. Bei Rücksetzern unter 300 Euro würden hingegen Abgaben in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 286,30 Euro (steigend) drohen. Im Zweifelsfall könnte noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt um 258,17 Euro angesteuert werden, ehe sich die Aktie wieder an frische Verlaufshochs traut.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 313,40 // 316,15 // 317,97 // 320,30 // 323,15 // 326,10 Euro Unterstützungen: 310,00 // 307,05 // 304,95 // 300,00 // 296,75 // 294,75 Euro

Fazit

Zunächst einmal sollten bestehende Long-Positionen deutlich enger abgesichert werden, hierzu bietet sich das Niveau von 304 Euro an. Wem es in den Fingern juckt, kann einen frischen Long-Einstieg über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KA7Y86 auf aktuellem Kursniveau in Betracht ziehen. Bis zum übergeordneten Zielbereich von grob 335 + X Euro ergibt sich im Schein somit ein Ziel bei 3,76 Euro. Die angesetzte Verlustbegrenzung erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von jetzt 0,66 Euro im vorgestellten Zertifikat und ist zudem hochspekulativ!

Strategie für steigende Kurse WKN: KA7Y86 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,23 - 1,25 Euro Emittent: Citi Basispreis: 300,1687 Euro Basiswert: Adidasas AGas KO-Schwelle: 300,1687 Euro akt. Kurs Basiswert: 312,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,76 Euro Hebel: 25,38 Kurschance: + 200 Prozent Börse Fankfurt

