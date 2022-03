Adidas – Sportartikelhersteller bietet attraktive Langfrist-Story!

Werbung

Steigende Konsumausgaben treiben an – Adidas überzeugt mit starken Jahreszahlen!

Adidas konnte sich auch während der Krise in einem schwierigen Marktumfeld erfolgreich behaupten. Viele Menschen hielten sich auch während der Coronavirus-Pandemie mit Sport in den eigenen vier Wänden fit oder gingen beispielsweise joggen, was Herstellern wie Adidas trotz des Lockdowns im stationären Einzelhandel solide Absätze bescherte. Nach dem Reopening im stationären Einzelhandel zieht das Geschäft seit Anfang 2021 auch dank steigender Konsumausgaben vor allem bei trendiger Freizeitbekleidung wieder merklich an. Dies bescherte Adidas im abgelaufenen Fiskaljahr deutliche Zugewinne. Bei einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 16% verbuchte man beim bereinigten operativen Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft ein deutliches Plus von 166% auf 1,99 Mrd. Euro. Neben zweistelligen Umsatzzuwächsen in Kernabsatzmärkten wie Europa und Nordamerika konnte Adidas auch von höheren Absatzpreisen profitieren. Dadurch konnte Adidas die bereinigte operative Marge trotz deutlich gestiegener Logistik- und Beschaffungskosten unerwartet deutlich um 5,3 Prozentpunkte auf 9,4% verbessern.

Adidas überrascht mit optimistischer Jahresprognose für 2022

Aufgrund der Rückkehr zur Normalität nach der Coronavirus-Pandemie dürfte vor allem der Absatz bei trendiger Freizeitbekleidung und Sneakers deutlich anziehen, wobei Adidas mit seinen Kollektionen gerade bei der kaufkräftigen jüngeren Kundschaft gut ankommt. Da viele Verbraucher dank der konjunkturellen Erholung und steigender Löhne bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, bietet sich Adidas Spielraum für weitere Preiserhöhungen. Entsprechend optimistisch meldete sich Adidas beim Ausblick für das laufende Fiskaljahr zu Wort. So erwarten die Herzogenauracher für 2022 ein kräftiges organisches Umsatzplus von 11% bis 13% gegenüber dem Vorjahr, während die bereinigte operative Marge auf 10,5% bis 11% verbessert werden soll. Auch beim Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft peilt Adidas für 2022 neue Bestmarken an und rechnet gegenüber dem Vorjahr mit einer deutlichen Verbesserung auf 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro, während die Konsenserwartungen hier aktuell von einem Nettogewinn von knapp 1,8 Mrd. Euro ausgehen.

Ausbau des Direct-to-Consumer-Segments soll Margen deutlich verbessern!

Auch mittelfristig will Adidas seinen profitablen Wachstumskurs in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Eine Schlüsselrolle soll dabei vor allem der Ausbau des margenstarken Direct-to-Consumer-Vertriebs spielen. Denn durch den Direktvertrieb von Sport- und Freizeitbekleidung über hauseigene Shops und Online-Portale umgeht man den Groß- und Einzelhandel, womit man im DTC-Segment deutlich höhere Margen erzielt als in anderen Vertriebskanälen. Daher will Adidas dieses Segment in den kommenden Jahren gezielt ausbauen, wobei hier der Fokus vor allem auf dem eCommerce-Segment liegen soll. Laut des im März 2021 vorgestellten Strategieprogramms „Own the Game“ will man die Online-Erlöse bis 2025 gegenüber 2020 auf 8 bis 9 Mrd. Euro verdoppeln, während der Gesamtumsatz in diesem Zeitraum um 8% bis 10% steigen soll. Damit will Adidas bis 2025 die operative Marge nachhaltig auf 12% bis 14% heben und damit auch in punkto Profitabilität neue Maßstäbe setzen.

Starke Price-Action

Adidas präsentierte sich zuletzt in einem schwierigen Marktumfeld mit relativer Stärke und konnte dabei den Aufwärtsimpuls nach dem besser als erwarteten 2021er-Zahlenwerk und dem starken Ausblick für das laufende Fiskaljahr überzeugend verteidigen. Neben den guten Aussichten im operativen Geschäft spricht auch die vergleichsweise moderate Bewertung für Adidas. Auf Basis der Konsenserwartungen für 2023 wird Adidas mit einem KGV von knapp 16,8 bewertet, während führende US-Wettbewerber wie Nike mit einem KGV von knapp 25 eine deutlich höhere Bewertung aufweisen.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf die Adidas AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Adidas AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat, das am 24.02.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und aktuell mit einem Discount von rund 52 % zum Kurs der Aktie der Adidas AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 100,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs der Adidas AG an der Börse XETRA Frankfurt am 14.12.2022 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 100,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.02.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Adidas AG am 14.12.2022 auf oder über 100,00 Euro liegen wird.

