ADIDAS - Startschuss für die Bären

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 201,100 € (XETRA)

Nach der Bodenbildung bei rund 163,00 EUR setzte sich bei den Anteilen von Adidas Mitte März eine zweiteilige Erholung in Gang, die in der Spitze bis 229,00 EUR und damit fast bis an den Widerstand bei 234,00 EUR führte. Allerdings stoppte die Erholung auf diesem Niveau und der Wert setzte ab Mitte April in einem Trendkanal an den Support bei 203,48 EUR zurück. Nachdem die Marke zunächst unterschritten worden und damit ein bärisches Signal generiert worden war, folgte ab Ende April zwar eine Erholung. Diese scheiterte jedoch am Widerstand bei 216,10 EUR, von dem die Aktie in den letzten Tagen dynamisch nach unten abprallte.

Zurück im Abwärtstrendkanal

Unterhalb von 203,48 EUR könnte sich der Einbruch direkt an die Unterseite des Abwärtstrendkanals auf Höhe von 194,00 EUR fortsetzen und schließlich bis 188,15 EUR führen. Hier wäre mit einer Erholung zu rechnen. Wird die Marke dagegen im Anschluss oder auch direkt durchbrochen, wäre ein weitreichendes Verkaufssignal aktiv. In der Folge könnte die Aktie von Adidas in einem ersten Schritt bis 178,15 EUR fallen.

Erst bei einem Anstieg über die Hürden bei 208,00 und 209,60 EUR hätten die Bullen die Gefahr weiterer Verluste abgewendet. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Sollte ein Ausbruch über die Widerstandsmarken jedoch gelingen, könnte zumindest die 216,10 EUR-Marke ein weiteres Mal angesteuert werden.

adidas Chartanalyse (4-Stunden-Chart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)