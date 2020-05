Adidas: Trendbruch bleibt Trendbruch!

Nachdem das Wertpapier des Sportartikelherstellers bei 317,45 Euro zu Beginn dieses Jahres noch einen Rekordstand vermelden konnte, stürzte das Papier in den darauf folgenden Wochen regelrecht ab und markierte Mitte März einen Tiefstand von 162,20 Euro. Erst in diesem Bereich konnte eine Stabilisierung gelingen, anschließend drehte der Kursverlauf gen Norden ab und erlaubte es Adidas wieder bis auf 229,00 Euro zuzulegen. Damit touchierte der Wert den EMA 50 auf Tagesbasis, konnte sich aber über der markanten Hürde von rund 220,00 Euro nicht mehr nachhaltig absetzen. Gegen Ende April wurde schließlich die letzte Aufwärtsphase eindeutig verlassen und führte zu einem Zwischentief bei 197,20 Euro. Heute kämpft das Papier um genau diese Unterstützung, angesichts der Entwicklung an den weltweiten Börsen dürfte dieses Niveau jedoch nicht mehr lange halten.

Korrektur sehr wahrscheinlich

Die letzte Erholungsbewegung dürfte aus technischer Sicht nur ein Zwischenschritt gewesen sein, nun folgt die Aktie wieder dem übergeordneten Aufruf des Abwärtstrends und könnte sich unterhalb von 197,20 Euro weiter in den Unterstützungsbereich von 188,00 Euro abwärts bewegen. Darunter müssten sogar weitere Abgaben auf rund 180,00 Euro einkalkuliert werden, ehe Käufer wieder zurückkehren und für eine Stabilisierung sorgen. Ob anschließend ein Aufwärtstrend etabliert werden kann, müsste erst noch ermittelt werden. Kurzfristig steht die Aktie aber unter merklichen Druck, Bären sind klar im Vorteil. Wer sich auf die Seite dieser schlagen möchte, kann dies bei der Adidas-Aktie beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC89H0 tun. Sollte Adidas überraschend über 220,00 Euro zurückkehren, bestünde die Möglichkeit an die Aprilhochs bei 229,00 Euro anzuknüpfen. Darüber könnte dann die nächstgrößere Hürde bei 253,20 Euro ins Visier genommen werden. Ein derartiges Szenario wird allerdings nicht favorisiert.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 200,00 // 203,60 // 208,00 // 214,70 // 220,00 // 221,27 Euro Unterstützungen: 195,50 // 191,90 // 190,00 // 188,00 // 185,38 // 182,76 Euro

Fazit

Sollte sich das Papier von Adidas per Tagesschlusskurs unter 197,20 Euro absetzen, kämen direkte Abgaben in den Bereich von zunächst 188,00, darunter an 180,00 Euro rasch ins Spiel. Für diesen Fall kann ein Short-Investment beispielsweise über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC89H0 aufgebaut werden. Die mögliche Rendite-Chance bis zum zuletzt genannten Ziel beliefe sich dann auf rund 60 Prozent. Der vorgestellte Schein dürfte sich dann im Bereich von 4,65 Euro aufhalten. Als Verlustbegrenzung können die heutigen Tageshochs bei 203,60 Euro angesetzt werden, dies ermöglicht einen Ausstiegskurs von 2,29 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC89H0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,93 - 2,94 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 224,7595 Euro Basiswert: Adidas KO-Schwelle: 224,7595 Euro akt. Kurs Basiswert: 196,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,65 Euro Hebel: 6,7 Kurschance: + 60 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.