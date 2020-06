ADIDAS - Wichtige Unterstützungszone naht

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 230,100 € (XETRA)

Die Adidas-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 317,45 EUR vom 16. Januar 2020 massive Verluste hinnehmen und halbierte sich innerhalb weniger Wochen fast. Am 16. März 2020 markierte der Wert ein Tief bei 162,20 EUR.

Seitdem läuft eine Erholung. Im Rahmen dieser Erholung kletterte die Aktie am 26. Mai 2020 über den Abwärtstrend seit Januar 2020 und zog auf ein Hoch bei 265,60 EUR an. Mit diesem Hoch vom 05. Juni 2020 kletterte der Wert an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit 16. März 2020. Diese obere Begrenzung stellte sich als zu hohe Hürde heraus. Es kam in den letzten Tagen bereits zu Gewinnmitnahmen. Der gebrochene Abwärtstrend ab Januar 2020 liegt heute bei ca. 217,12 EUR. Bei 215,51 EUR verläuft das log 61,8 % Retracement der zweiten Erholungswelle ab 14. Mai.

Heute dürfte der Wert deutlich schwächer eröffnen. Vorbörslich verliert der Wert knapp 4 % und gehört damit zum schwächeren Drittel der im DAX gelisteten Werte.

Worauf sollte man jetzt achten?

Diese Woche könnte für die Adidas-Aktie von entscheidender Bedeutung sein. Denn in dieser Woche könnte sich der Kursverlauf für den Sommer entscheiden. Gelingt eine Stabilisierung und Bodenbildung im Bereich um 217,12-215,51 EUR, dann könnte würde die Erholung seit Mitte März intakt bleiben. Anschließend könnte der Wert in Richtung 265,60 EUR oder sogar 296,75 EUR ansteigen. Sollte die Aktie allerdings diesen Unterstützungsbereich durchbrechen, würden Abgaben bis 189,40 EUR und vielleicht sogar 162,20 EUR drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)