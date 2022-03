ADIDAS - Zentrale Unterstützungszone naht

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 171,760 € (XETRA)

Die adidas-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Rally. Im Rahmen dieser Rally zog die Aktie von einem Tief bei 11,51 EUR im September 2001 auf ein Hoch bei 317,45 EUR im Januar 2021.

Nach einem scharfen Rücksetzer auf 162,00 EUR kletterte die Aktie wieder und markierte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR, etablierte sich aber nicht über dem Hoch aus dem Januar 2021.

Seitdem befindet sich der Wert in einem Abverkauf. Dieser gewann in den letzten Wochen deutlich an Tempo. Heute reißt er ein Abwärtsgap zwischen 187,00 EUR und 177,10 EUR. Die Aktie nähert sich damit dem Tief aus dem März 2020 bei 162,00 EUR deutlich an. Mit diesem Tief beginnt eine Unterstützungszone, die bis 157,45 EUR reicht. In dieser Zone verläuft auch der Aufwärtstrend seit März 2009.

Jetzt müssen die Bullen gewaltig aufpassen!

Die Abwärtsbewegung der letzten Wochen und Monate kann noch etwas andauern und zu Abgaben bis ca. 162,00-157,45 EUR führen. Dort sollten die Bullen sich aber wieder zu Wort melden. Ein Versuch, das heutige Gap zu schließen ist möglich. Falls es zu einem Ausbruch darüber käme, wäre sogar eine starke Erholung gen 240-250 EUR möglich.

Falls die Aktie aber stabil unter 157,45 USD abfallen sollte, wäre ein großes Doppeltop vollendet. Das rechnerische Ziel läge dann bei 78,04 EUR. Die Aktie könnte also in den Bereich des sehr langfristigen Aufwärtstrends seit September 2001 zurückfallen.

Fazit: Die adidas-Aktie nähert sich einer entscheidenden Schaltstelle an. Mutige können in diesem Bereich einen CRV-Trade starten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)