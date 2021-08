Adler Group erhöht den Ausblick und will die Dividende anheben

Der Immobilienkonzern Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413) will die Dividende auf 0,57 bis 0,60 Euro je Aktie anheben, wie am Dienstag berichtet wurde. In diesem Jahr wurde den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,46 Euro je Aktie ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,17 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite der im SDAX gelisteten Firma bei 2,07 Prozent.

Das Management gab am Dienstag auch eine Erhöhung der Guidance für das Geschäftsjahr 2021 mit einem neuen Ziel für die Nettomieteinnahmen von 340-345 Mio. Euro (zuvor 325-339 Mio. Euro) und einem Ziel für den FFO 1 von 135-140 Mio. Euro (zuvor 127-133 Mio. Euro) bekannt. Die Nettomieteinnahmen stiegen im ersten Halbjahr 2021 auf 174,0 Mio. Euro (H1 2020: 114,8 Mio. Euro). Der FFO 1 (aus Vermietung) stieg im ersten Halbjahr 2021 auf 67,8 Mio. Euro gegenüber 44,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020, was einem FFO 1 je Aktie von 0,58 Euro entspricht (erstes Halbjahr 2020: 0,88 Euro je Aktie).

Die Adler Group mit Sitz in Luxemburg entstand im Jahr 2020 aus dem Zusammenschluss von ADO Properties, Adler Real Estate und Consus Real Estate.

Redaktion MyDividends.de