Ado Properties startet Kapitalerhöhung

LUXEMBURG/Berlin (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Ado Properties erhöht im Zusammenhang mit der Komplettübernahme des Berliner Konkurrenten Consus Real Estate sein Kapital. Dabei erwartet sich das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von voraussichtlich 450 Millionen Euro, wie Ado am Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Transaktion und die Kapitalerhöhung hatte Ado bereits Ende Juni angekündigt. Wie bereits bekannt, sollen die Aktionäre dafür auf eine Dividendenzahlung für 2019 verzichten.

Insgesamt sollen im Rahmen der Kapitalerhöhung 30,8 Millionen Aktien zu einem Preis von 14,60 Euro den bestehenden Aktionären im Verhältnis von 5 zu 12 angeboten werden. Dabei hat der Wohnimmobilienkonzern bereits feste Zusagen von Aktionären erhalten, die einer Gesamtbeteiligung von rund 36 Prozent an dem Unternehmen entsprechen. Die Bezugsfrist soll am 6. Juli beginnen und am 20. Juli enden. Alle neuen Aktien, die nicht von den Altaktionären erworben worden, sollen den Angaben zufolge institutionellen Investoren voraussichtlich im Rahmen einer Privatplatzierung am oder um den 21. Juli 2020 angeboten werden./nas/stk