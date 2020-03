Ado Properties trotz weniger Wohnungen mit höheren Mieteinnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wohnimmobilienkonzern Ado Properties konnte im vergangenen Jahr die Mieteinnahmen trotz seiner Wohnungsverkäufe steigern. Die Erträge aus Vermietungen seien im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 141,6 Millionen Euro gewachsen, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Luxemburg mit. Dazu trugen höhere Mieten und ein geringerer Leerstand bei. Der operative Gewinn (FFO 1) ging hingegen um 5,4 Prozent auf 63,2 Millionen Euro zurück.

Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen gemeinsam mit Adler Real Estate Nettomieteinnahmen in der Größenordnung von 280 bis 300 Millionen Euro an. Der FFO 1 soll 105 bis 125 Millionen Euro betragen.

Erst jüngst sicherte sich der bisher nur in Berlin vertretene Wohnungskonzern rund 92 Prozent an der überwiegend in Norddeutschland tätigen Adler Real Estate. Nach dem Zusammenschluss wollen beide Unternehmen den Berliner Projektentwickler Consus Real Estate schlucken, der dann für Nachschub an Mietwohnungen deutschlandweit sorgen soll.

Mit einer Bewertung von 8,5 Milliarden Euro entsteht das drittgrößte börsennotierte Wohnungskonzern in Deutschland hinter Vonovia und Deutsche Wohnen . Zukünftig soll das Unternehmen mit rund 80 000 Wohnungen unter dem Namen Adler Real Estate geführt werden./mne/stk