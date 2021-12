ADO und Alibaba, Xiaomi Youpin Kreuze 1001 Stadt romantisch zu Weihnachten

ADO wird einen grünen und gesunden Lebensstil von "40KM Kurzstreckenfahrten mit dem E-Bike" fördern und ein neues gesundes Leben nach COVID-19 aufbauen.ADO EBIKE, urban off-road e-bikes, haben ausgezeichnete Überholfähigkeit in allen Straßenverhältnissen, genießen Sie ein komfortables Fahrerlebnis in Ihrem daliy Leben.

Am 1. Dezember 2021 um 0:00 Uhr (UTC-8) wurde der ADO-Händler-Flagshipstore in der Ali International Station offiziell eröffnet, um gemeinsam eine Marke aufzubauen, die ins Ausland geht und 1.001 Städte umfasst.

Das hochwertige Alibaba und das hochwertige ADO-Team arbeiten zusammen. Konzentrieren Sie sich auf neue Produkte und neue Technologien und schaffen Sie schnelle Kanäle, um mit hochwertigen Käufern in Kontakt zu treten.

Willkommen beim ADO-Markenpartnerprogramm!

https://bit.ly/3pDDaQE



ADO Ebike ist der Xiaomi Youpin Plattform in Übersee beigetreten, und alle ihre Modelle werden auf der Youpin Plattform in Übersee angeboten.

Eine aufregende Neuigkeit: ADOs Offizielle bereiten Überraschungen vor, wenn Weihnachten vor der Tür steht

Aufwärmübungen: 10. Dezember 2021-Dezember 12, 2021.

In dieser Zeit gibt es viele Überraschungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Facebook-Seite: https://www.facebook.com/Adoebike



Offizielle Website-Promotion: 13. Dezember 2021-15. Dezember 2021.

1. Sie haben die Chance, Preise im Wert von $200 zu gewinnen

2. Ein Geschenkgutschein ohne Schwellenwert von 100 $.

3. Alle Modelle werden während der Veranstaltung zum Verkauf angeboten

4) Während der Veranstaltung gibt es 10% Rabatt auf alle Accessoires. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der offiziellen Website: www.adoebike.com

ADO-Kundendienst:

Neben der Weihnachtsüberraschung, die das ADO-Team vorbereitet hat, gibt es auch ein komplettes After-Sales-System, das erwähnenswert ist.

1. Ein technisches Servicezentrum (Deutschland) und drei Wartungszentren (Deutschland/UK/Polen) in Europa;

2. Das technische Servicezentrum wurde nach den höchsten deutschen Standards gebaut. Es wurde im Industriegebiet von Broussard, Deutschland, mit einem selbstgebauten Lager von 3.000 Quadratmetern und einem Büro von 400 Quadratmetern eingerichtet.

3. Technisches Servicezentrum, geleitet von Henry Chen, einem Absolventen der Uni Karlsruhe, und Herrn Du, ehemaliger Professor des Instituts für Mikroelektronik der Xi'an University of Electronic Science and Technology, mit 8 professionellen Technikern und 5 Jahren Erfahrung im technischen und After-Sales-Service. Es unterstützt in Englisch und Deutsch

