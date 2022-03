Adobe: Abverkauf nach starkem Quartal bietet Einstiegsgelegenheit

Werbung

Mit digitalen Erlebnissen die Welt verändern – So lautet das Credo des Software-Konzerns Adobe (ADBE). Der Software-Gigant gehört zu den absoluten Top-Performern im Technologie-Sektor. Die Aktie konnte seit ihrem Börsendebüt im Jahr 1986 bis dato knapp 235.000 Prozent zulegen. Zu verdanken hat Adobe diese sagenhafte Performance dem guten Gespür für chancenreiche neue Trends, die sich durch passende Software-Lösungen monetarisieren lassen. Die Adobe Standard-Software wie der Acrobat Reader, mit dem sich Textdateien schnell und einfach in ein PDF-Dokument umwandeln lassen, sind auf jedem Rechner zu finden.

Kerngeschäft Digital Media: Document und Creative Cloud sorgt für Stabilität

Adobe hat sein auf dem PDF-Standard basierendes Angebot im Bereich Management von Dokumenten in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut. Unternehmenskunden werden nützliche Features wie beispielsweise Acrobat Sign angeboten. Damit lassen sich Dokumente im digitalen Schriftverkehr rechtssicher unterzeichnen. Features wie Acrobat DC, Acrobat Scan und Acrobat Sign sorgen für mehr Effizienz und einen deutlich geringeren Papierverbrauch. Außerdem ist es dadurch möglich, Kosten um bis zu 90 Prozent zu senken. Auch in den Bereichen Grafik und Design gehört Adobe zu den Protagonisten im Professionell-Segment. Mehr als 90 Prozent aller Kreativ-Profis nutzen weltweit die unter der Creative Cloud offerierten Apps und Online-Services für Fotografie, Video, Grafik-Design, Web und Social Media zur Erstellung professioneller Inhalte. Adobe-Suites umfasst die Software zur Bildbearbeitung Photoshop, Illustrator (CAD- und Vektordesign) und die Webdesign-Software Adobe Dreamweaver. Sie gehören mittlerweile ebenso zum Standard, wie etwa die Layout- und Desktop-Publishing Software „InDesign“. Komplettiert wird das Angebot durch Online-Datenbanken wie Adobe Stock, die mit mehr als 150 Millionen Fotos, 85 Millionen Vektorgrafiken und Illustrationen, 20 Millionen Videos, Audiotracks und 3D-Grafiken eine breite Auswahl an lizenzfreien und kostenpflichtigen digitalen Inhalten bietet. Auch die Adobe Community-Plattform Behance, mit weltweit mehr als 24 Millionen Nutzern, hat sich als eine der weltweit größten Creative-Communities bei Fotografen, Videoeditoren, Grafikdesignern oder Gaming-Publishern etabliert.

Digital Experience – Adobe bietet maßgeschneiderte Lösungen für Werbekampagnen

Auch in den Bereichen Marketing und Customer Experience hat sich Adobe in den vergangenen Jahren positioniert. Im Segment Digital Experience offeriert Adobe den Unternehmen und den Werbetreibenden ein umfangreiches Portfolio an Tools für die erfolgreiche Umsetzung personalisierter Werbekampagnen. Schwergewichte wie der Telekom-Anbieter Swisscom vertrauen auf die Expertise von Adobe, um damit durch ein positives Nutzererlebnis für den Kunden auch den Produktvertrieb weiter anzukurbeln. Spannende Möglichkeiten bietet das Portfolio im Bereich Digital Experience bei der Umsetzung von Werbekampagnen unter anderem mit Tools wie Adobe Experience. Mit Adobe Analytics, Adobe Target und Adobe Campaign lassen sich Werbekampagnen wiederum zielgerichtet planen und umsetzen. Mittels KI-basierter Analytic-Suites von Adobe lässt sich nicht nur der Erfolg einer Werbekampagne konkret ermitteln. Da die Adobe Experience Cloud sämtliche relevanten Daten seiner mehr als 4.300 aktiven Partner in den Bereichen Lösungsintegration, Technologie und Marketplace in Echtzeit erfasst und auswertet, lassen sich exakte Kundenprofile erstellen, was die gezielte Vermarktung von Produkten erheblich erleichtert. Branchenanalysten sehen Adobe hier als Marktführer in mehr als 40 Kategorien, darunter Digital-Experience-Plattformen, Content-Management-Systeme, Analyse von Kundendaten, CRM-Systeme für Lead-Management sowie Software für E-Commerce und Enterprise Marketing.

Metaverse bietet Adobe spannende neue Chancen

Spannende neue Perspektiven eröffnen sich für Adobe beim Übergang zum Metaverse. Adobe hat sein Angebot rund um den Zukunftstrend Metaverse zuletzt durch strategische Übernahmen wie dem Kauf von Frame IO deutlich ausgebaut. Der knapp 1,3 Milliarden USD schwere Zukauf des auf Videobearbeitungs-Software spezialisierten Anbieters liefert nicht nur die passende Ergänzung rund um Adobe Premiere Pro und Adobe After Effects. Über die Programme von Frame IO lassen sich auch 3D-Modelle und andere digitale Inhalte für das Metaverse erstellen oder Team-Meetings im virtuellen Raum abhalten. Auch bei der Erstellung von sogenannten Non Fungible Tokens, kurz NFTs, hat sich Adobe mittlerweile als einer der führenden Anbieter positioniert. So lassen sich Entwürfe für NFTs dank neuer Features über die Software zur Bildbearbeitung Photoshop erstellen, wobei sich die digitalen Kunstwerke eindeutig einem Besitzer zuordnen lassen.

Umstellung auf SaaS-Vertrieb sorgt für nachhaltigen Ergebnisschub

Adobe gehört nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den branchenweit profitabelsten Playern bei den Big Caps der Software-Branche. Als Gamechanger erwies sich für Adobe die Umstellung des Produktvertriebs. Anstelle des Verkaufs von kompletten Software-Lösungen, mit denen sich einmalig hohe Erlöse erzielen lassen, setzt Adobe auf ein cloudbasiertes Vertriebsmodell, wobei Nutzer entsprechende Software von Adobe über ein Abo- und Nutzungs-Modell beziehen. Dies sorgt nicht nur für stabile, wiederkehrende Erlöse, sondern wirft auch langfristig höhere Margen ab, da Nutzer ihre Software-Suites in regelmäßigen Abständen erneuern müssen. Mittlerweile generiert Adobe mehr als 90 Prozent seiner Umsatzerlöse im Kerngeschäft über SaaS-Suites, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Adobe den Gewinn je Aktie in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich knapp 33,9 Prozent pro Jahr gesteigert hat.

Starkes Quartalsergebnis – Enttäuschender Ausblick

Am 22. März hat Adobe den Bericht für das erste Geschäftsquartal sowie einen Ausblick auf das zweite Quartal geliefert. Die sich beschleunigende Digitalisierung in der Wirtschaft hat dazu beigetragen, dass die Angebote von Adobe rund um die Creative Cloud, die Document Cloud und die Experience Cloud weiterhin stark nachgefragt werden. Infolgedessen konnte das erste Quartal mit einem Umsatzrekord in Höhe von 4,26 Milliarden USD abgeschlossen werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich dadurch ein Anstieg um neun Prozent. Bei den EPS konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um sieben Prozent auf 3,37 USD je Aktie erzielt werden. Die Erwartungen der Experten lagen demgegenüber bei einem Umsatz in Höhe von 4,24 Milliarden USD und bei EPS in Höhe von 3,34 USD je Aktie. Mit Blick auf das zweite Quartal zeigte sich das Management hingegen etwas zurückhaltender. Der Grund liegt insbesondere in der Ankündigung vom 04. März. Darin hieß es, dass Adobe einen Stopp aller Neuverkäufe von Adobe-Produkten und -Diensten in Russland und Weißrussland verkündet hat. Darüber hinaus reduzierte Adobe seinen Saldo für den jährlich wiederkehrenden Umsatz für digitale Medien um 75 Millionen USD, was den gesamten jährlich wiederkehrenden Umsatz für bestehende Geschäfte in Russland und Weißrussland darstellt.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Adobe

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwankt oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Adobe stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 236,741 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 236,741 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Adobe hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

