ADOBE - Neue Kaufwelle am Start?

Die Adobe-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar und März 2020 musste diese Aktie wie so viele andere auch einen herben Rückschlag hinnehmen und fiel von 386,74 USD auf 255,13 USD. Dort drehte der Wert wieder nach oben und setzte die langfristige Rally fort. Am 02. September erreichte er sein aktuelles Allzeithoch bei 536,88 USD.

Nach diesem Hoch setzte eine Konsolidierung ein. Im Rahmen dieser Konsolidierung fiel die Aktie auf ein Tief bei 438,94 USD zurück. Seit diesem Tief legt der Aktienkurs wieder zu. Am 07. Dezember kam es zu einem Test des Abwärtstrends seit 02. September. Der Titel prallte an diesem Trend zunächst nach unten ab und setzte auf 468,82 USD zurück. Im gestrigen Handel gab es einen leichten Ausbruch über den Abwärtstrend, der heute bei 492,37 USD verläuft.

Ausbruchsversuch läuft

Bestätigt sich der Ausbruch über diesen Abwärtstrend, dann könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Eine Bestätigung wäre z.B. ein Anstieg über 499,92 USD. Erstes Ziel wäre in diesem Fall das Allzeithoch bei 536,88 USD. Später könnte es sogar zu Gewinnen in Richtung 580 USD kommen. Ein Rückfall unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 468,82 USD würde die Chancen auf eine baldige Rally massiv mindern. Denn in diesem Fall wäre zunächst mit einem Rückfall auf das bisherige Tief in der Abwärtsbewegung seit September bei 438,94 USD zu rechnen.

