ADOBE - Rally noch nicht ausgereizt

Die Aktie von Adobe befindet sich in einer langfristigen Rally. Wie alle langfristigen Rallys wurde auch diese durch die eine oder andere Konsolidierung oder Korrektur unterbrochen. Die letzte etwas länger andauernde Konsolidierung spielte sich nach dem Hoch bei 313,11 USD vom 19. Juli 2019 ab und führte die Aktie bis fast auf die Unterstützung bei 257,30 USD. Am 23. Oktober bildete der Wert eine kleine Unsicherheitskerze knapp oberhalb dieser Marke aus. Danach drehte er stark nach oben.

Am 13. Dezember übersprang die Aktie das Hoch bei 313,11 USD und damit das bis dahin gültige Allzeithoch mit einem Aufwärtsgap. Am 08. Januar durchbrach sie eine steigende Widerstandslinie über die Hochpunkte aus dem September 2018 und dem Juli 2019. Am 05. Februar kam es zum aktuellen Allzeithoch bei 374,47 USD. Danach setzte der Wert leicht zurück. Das Gap vom 04. Februar 2020 zwischen 358,67 USD und 360,45 USD ist noch offen. Der steile Aufwärtstrend der letzten Wochen verläuft heute bei ziemlich exakt 354,00 USD.

Wohin denn noch?

Die Rally der Adobe-Aktie ist schon sehr weit fortgeschritten. Aber noch ist sie wohl nicht ausgereizt. Mittelfristig kann der Wert noch bis etwa 396,56 USD ansteigen. Sollte die Aktie allerdings unter den Aufwärtstrend seit 23. Oktober fallen, dann würden Abgaben bis ca. 340 USD oder sogar an das alte Allzeithoch bei 313,11 USD drohen.

