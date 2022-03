ADOBE - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 466,450 $ ( Nasdaq

Adobe gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen übertrag die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie. Die Reaktion der Analysten auf diese Zahlen fällt gemischt aus. Credit Suisse senkt das Kursziel von 625 USD auf 525 USD und stuft die Aktie neutral ein. Jefferies erhöht das Kursziel von 550 USD auf 570 USD und stuft den Wert mit Buy ein.

Die Adobe-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Im November 2021 markierte sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 699,50 USD. Anschließend startete die preislich größte Korrekturbewegung seit dem Jahr 2009. Die Aktie verlor über 41 % an Wert. Sie fiel auf die Unterstützungszone um 420,78- 416,06 USD zurück.

Dort zeigten die Bullen in der letzten Woche Gegenwehr. Die Aktie erholte sich deutlich und bildete auf Wochenbasis ein Piercing Pattern in den Candlesticks aus. Diese Formation gilt als Kaufsignal. Zu Beginn dieser Woche kam es zu weiteren Käufen. Allerdings fällt die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen negativ aus. Die Aktie schloss gestern bei 466,45 USD an der Nasdaq und wird aktuell von der Citi bei 452,36 USD getaxt.

Erholungschancen intakt

Die negative Reaktion auf die Zahlen konterkariert das Kaufsignal aus der letzten Woche bisher nicht. Die Adobe-Aktie hat damit die Chance auf eine Erholung. Die nächste große Widerstandszone liegt zwischen 525,44 und 536,88 USD. Diese Zone kann die Aktie in den nächsten Wochen erreichen. Ob sie auch darüber ausbrechen kann, steht noch in den Sternen. Erst ein stabiler Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung Allzeithoch freimachen.

Sollte es allerdings doch noch zu einem Rückfall unter 416,06 USD auf Wochenschlusskursbasis kommen, dann könnte es noch einmal zu einem kräftigen Abwärtsschub kommen. Die Unterstützungszone um 386,74 USD würde dann wohl höchstens temporär Halt geben. Anschließend wäre mit weiteren Abgaben gen 257,30 USD und damit auf das Tief aus dem März 2020 zu rechnen.

Fazit: Kurzfristig haben die Bullen die besseren Karten, solange der aktuelle Abschlag nach den Zahlen moderat bleibt.

Zusätzlich lesenswert:

DAX-Aktie doch noch mit Rallypotenzial?

TESLA - Das sollten Sie jetzt beachten!

Starten die Aktienmärkte schon wieder durch?

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Adobe Systems Inc

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)