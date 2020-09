ADOBE - Wo bieten sich neue Chancen?

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 507,800 $ (NASDAQ)

Die Adobe-Aktie fiel am 18. März 2020 auf ein Korrekturtief bei 255,13 USD zurück. Danach drehte die Aktie nach oben und setzte zu einer starken Rally an. Anfang Juli kletterte sie auf ein Hoch bei 470,61 USD. Damit notierte sie kurzzeitig über einer langfristigen oberen Trendbegrenzung.

Allerdings etablierte sich der Wert nicht über dieser Trendlinie. Es kam zu einer Konsolidierung. Diese wurde am 20. August nach oben aufgelöst, was zu einer schnellen Rally auf 533,70 USD führte. Am Mittwoch attackierte die Aktie dieses Hoch. Ein Ausbruchsversuch scheiterte allerdings. Gestern kam es zu einem deutlichen Abverkauf. Die Aktie fiel in der Spitze auf 493,42 USD zurück, erholte sich aber in der letzten Handelsstunde wieder etwas. Im Ergebnis bleib trotzdem ein Minus von 4,87 %.

Wo liegen wichtige Marken?

Mit diesem gestrigen Rückfall setzte vermutlich eine Konsolidierung ein, die sich über einige Tage erstrecken kann. Ein Rücksetzer an den wichtigen Unterstützungsbereich um 470,61 USD erscheint dabei möglich. Dort könnte sich ein Boden bilden. Anschließend wäre ein erneuter Anstieg an das Allzeithoch möglich. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 470 USD kommen, dann würden Abgaben in Richtung 416,06 USD drohen.

Adobe Systems Inc

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)