ADOBE - Zahlen bringen keine neuen Impulse

Die Adobe-Aktie bescherte mir im vierten Quartal 2019 schöne Erlebnisse als Analyst. Die Besprechung im November wie auch die Analyse im Dezember erwiesen sich als Volltreffer. Corona hinterließ zwar im Chart dieses Tech-Highflyers Spuren, die allerdings schnell verwischt wurden. Erst heute markierte die Aktie infolge guter Zahlen ein neues Allzeithoch, welches aber schnell wieder verkauft wurde.

Im Detail toppte Adobe mit dem gestern nach Börsenschluss bekannt gegebenen Zahlenwerk die Analystenerwartungen, aber nur beim Gewinn. Dieser sprang auf 2,45 USD je Aktie gegenüber einem Analystenkonsens von 2,33 USD je Aktie. Der Umsatz blieb mit 3,13 Mrd. USD aber hinter der Expertenschätzung von 3,16 Mrd. USD zurück. Das sind absolute Rekordergebnisse, keine Frage, die Aktie notierte heute bereits ebenfalls auf neuen Rekordhochs. Nur wird einem, wie so oft in diesen Tagen, bei der Bewertung mal wieder schwindelig.

2020 dürfte ein Ausnahmejahr werden. Im kommenden Jahr erwarten Analysten nur mehr ein Gewinnwachstum von gut 12 %. Das bezahlt man aktuell mit einem KGV von 36. Das KUV liegt bei knapp 13. Ist die Adobe-Aktie folglich auf dem aktuellen Niveau ein Kauf? Mir persönlich wäre das zu happig. Das Problem der schnellen Rallysequenzen seit den Märztiefs bei vielen Techs ist, dass die Bewertungen schon im Vorfeld von Corona extrem hoch waren und die neuen Allzeithochs aktuell dies nun eher verschlimmern als verbessern. Daran ändert auch die Tatsache wenig, dass einige IT-Unternehmen im Jahr 2020 das Geschäft ihres Lebens machen werden. Zudem schwächelt der Gesamtmarkt inzwischen wieder.

Der Rücksetzer der Adobe-Aktie nach neuen Hochs heute kommt folglich wenig überraschend. Und könnte noch eine Weile anhalten. Zumindest einen Rücklauf auf das alte Allzeithoch bei 386,75 USD sollte man einkalkulieren. Aufgrund einiger divergierender Indikatoren, die die letzten Hochs verglichen mit dem Hoch im Februar allesamt nicht mehr bestätigen, wäre auch eine ausgeprägtere Konsolidierung in Richtung 366,60 bis 361,44 USD denkbar. Wir die heutige Schwäche dagegen schnell abgeschüttelt, könnte ein weiteres Hoch zu einem Anstieg in Richtung 440,00 USD führen, was mit Blick auf die aktuelle Konstellation aber nur mit weiten Stopps handelbar wäre. Äußerst attraktiv sieht das Chance-Risiko-Verhältnis derzeit nicht aus.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 11,17 13,00 15,06 Ergebnis je Aktie in USD 6,00 9,85 11,09 Gewinnwachstum 64,17 % 12,59 % KGV 66 40 36 KUV 17,2 14,8 12,7 PEG 0,6 2,8 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)