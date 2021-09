ADOBE - Zahlen werden zunächst abverkauft

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 645,890 $ ( Nasdaq

Adobe übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 USD die Analystenschätzungen von 3,01 USD. Der Umsatz liegt mit 3,94 Mrd. USD über den Erwartungen von 3,89 Mrd. USD.

Adobe sieht im vierten Quartal ein EPS von 3,18 USD (Konsens 3,09) und einen Umsatz von 4,07 Mrd. USD (Konsens 4,05 Mrd. USD).

Citi erhöht Kursziel für Adobe von $575 auf $678. Neutral.

Die Adobe-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Seit einem Tief bei 420,78 USD vom 08. März 2021 läuft wieder einmal ein sehr steiler Rallyabschnitt. Dieser führte die Aktie am 03. September 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 673,88 USD.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert. Dabei fiel er am Montag im Tief auf 633,05 USD zurück. Damit testete er einen EMA 50.

Die aktuellen Taxen liegen unter diesem Tief vom Freitag. Die Zahlen werden also erst einmal negativ aufgenommen.

Sollten sich die aktuellen Taxen bestätigen, dann könnte die Konsolidierung seit dem Allzeithoch weitergehen. Dabei wäre ein Rücksetzer in Richtung 586,51 USD möglich. Dort liegt das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 12. Mai 2021. Zudem nähert sich der Aufwärtstrend dieser Unterstützung deutlich an. Er verläuft heute bei 573,70 USD.

Kurzfristig weiter abwärts

Die aktuellen Taxen deutet auf eine weitere Konsolidierung in de Adobe-Aktie hin. Diese kann in den nächsten Tagen zu weiteren Verlusten in den Bereich um 586,51 USD führen. Von dort aus könnte der Wert wieder Richtung Allzeithoch anziehen. Sollte der Wert allerdings unter den Aufwärtstrend seit März 2021 abfallen, dann wären weitere Abgaben bis an das alte Allzeithoch bei 536,88 USD möglich.

