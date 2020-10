ADROSONIC und Riversand kooperieren bei der Bereitstellung von Cloud-nativen MDM- und PIM-Lösungen für die Versicherungsbranche

Das digitale Beratungsunternehmen ADROSONIC gab heute eine strategische Partnerschaft mit Riversand, einem in den USA ansässigen Anbieter von „Multidomain Master Data Management“-Lösungen (MDM) und „Product Information Management“-Lösungen (PIM), bekannt. Ziel ist die Entwicklung und Bereitstellung von Cloud-nativen MDM- und PIM-Lösungen mit schneller Bereitstellung auf den Versicherungsmärkten, insbesondere in Großbritannien und den USA.

Von Gartner in seinem Magic Quadrant für Master Data Management als einziger Visionär anerkannt, hat Riversand die traditionellen PIM- und MDM-Märkte revolutioniert. ADROSONIC wird sein Wissen im Versicherungsbereich und seinen Erfolg auf dem britischen Versicherungsmarkt mit der Technologie von Riversand nutzen, um strategische und wettbewerbsfähige Lösungen für seine Kunden zu schaffen. Über den Versicherungsbereich hinaus umfasst ADROSONICs Tiefe auch andere Bereiche wie die Fertigung.

„ADROSONICs fundierte Kenntnisse in den Bereichen Versicherung, Fertigung und Sozialfürsorge sind in Europa und den USA beispiellos“, sagte Jasleen Ahluwalia, Vice President of Business Development bei Riversand. „Ihre umfassende Erfahrung bei der Durchführung mehrerer komplexer Datenprojekte, kombiniert mit ihrem Fachwissen in der Qualitätssicherung und Automatisierung und der schnellen Implementierung, wird den Kunden zugute kommen und ihnen helfen, einen besseren Wettbewerbsvorteil zu erzielen.“

„Die intuitive, zu 100 Prozent Cloud-native MDM- und PIM-Lösung von Riversand eignet sich sowohl für B2B- als auch für B2C-Märkte. In Verbindung mit ADROSONICs Domänenkenntnissen und Fachkenntnissen bei der Abwicklung komplexer Datenprojekte und einer umfassenden Bereitstellungsmethodik verspricht dies Kosteneffizienz und eine schnellere Time-to-Value, wodurch die Gesamtbetriebskosten für das Unternehmen gesenkt werden“, sagte Herr Mayank, CEO und MD bei ADROSONIC.„Unternehmen, die sich auf dem Weg der digitalen Transformation befinden, suchen nach MDM-Lösungen, die in ihre Cloud-first-Strategie integriert werden können, und unsere gemeinsamen Anstrengungen passen perfekt zu ihren Bedürfnissen.“

Über Riversand

Die Cloud-nativen Stammdatenverwaltungslösungen von Riversand sind zur Unterstützung der digitalen Transformationsreisen der Kunden konzipiert, durch verbesserte Geschäftsagilität, schnellere Einführung und verbesserte Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen. Riversand hat die Vision, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Kunden besser zu kennen, Produkte schneller zu bewegen, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu mindern und ihre Geschäfte intelligenter zu führen. Besuchen Sie https://Riversand.com, um sich weiter zu informieren und folgen Sie dem Unternehmen unter @RiversandMDM auf Twitter und Riversand auf LinkedIn.

Über ADROSONIC

ADROSONIC ist ein innovatives, geschäftsorientiertes digitales Beratungsunternehmen, das Organisationen mit einem kompletten Rahmen von IT-Lösungen und -Dienstleistungen ausstattet. ADROSONIC ist ein zuverlässiger Partner sowohl für dienstleistungs- als auch für produktbasierte Unternehmen und verfügt über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in Indien, Großbritannien und den USA. ADROSONIC verfügt über Kompetenzen in den Bereichen robotergestützte Prozessautomatisierung, Datenanalyse, CRM-Dienste, Anwendungsdienste, digitale Qualitätssicherung und Softwareprüfung und ist bestrebt, die digitale Roadmap für aufstrebende und traditionelle Unternehmen zu ebnen. Kontaktieren Sie uns unter www.adrosonic.com und folgen Sie @adrosonic auf Twitter und ADROSONIC auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

ADROSONIC-Kontakt:



Wanpherlin Shangpliang

wanpherlin.shangpliang@adrosonic.com

Riversand Kontakt:



Ilana Friedman

pr@riversand.com