ADVA - Das sind die Handelsmarken für die Aktie

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 13,020 € (XETRA)

Das bullische Reversal am EMA200 hat Ende Oktober das mittelfristige Chartbild gerettet. Die Bullen haben ihr Terrain souverän verteidigt und mit dem anschließenden Anstieg ihre Motivation bekräftigt. Gut in die positive Erzählung passt auch die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen: Kaum Abgabebereitschaft und Kaufinteresse auf der Unterseite am EMA50 erscheinen wie Druckaufbau seitens der Käufer.

Neues Kaufsignal bei Ausbruch

Die Oberkante der neutralen Seitwärtsrange liegt bei 13,30 - 13,34 EUR. Dort stehen aktuell noch Verkäufer bereit. Wird dieses Preisniveau nachhaltig überwunden, entstehen Kaufsignale für eine Aufwärtswelle in Richtung Jahreshoch bei 15,48 EUR. Oberhalb davon wäre Platz bis zur Trendkanaloberkante bei rund 20 EUR.

Der Support bei 12,15 - 12,46 EUR sollte jetzt möglichst nicht mehr signifikant unterschritten werden. Dann könnten Abwärtskorrekturen bis zum EMA200 oder zum zentralen Unterstützungsbereich bei 11,00 - 11,09 EUR folgen.

Fazit: Die Aktie kann auf die Watchlist für Ausbruchstrader. Ein Kaufsignal sollte mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben hin aber abgewartet werden für Aktionen.

ADVA Optical Aktie

Auch interessant:

HOME24 & WESTWING - Bleiben die Aktien weiterhin Shortkandidaten?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch Guidants. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnelle aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über Guidants testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)