ADVA - Stoppanhebung bei 5G-Aktie möglich

ADVA Optical Networking SE - WKN: 510300 - ISIN: DE0005103006 - Kurs: 10,260 € (XETRA)

Das Ende Januar im Rahmen unseres redaktionellen Premiumangebots Godmode PLUS vorgestellte Setup für die Aktie von Adva geht bislang hervorragend auf. Der Wert konsolidierte einige Wochen, um zuletzt wieder einen Zahn zuzulegen und in der Vorwoche neue Jahreshoch zu erklimmen. Besser hätte der TecDAX-Titel dem Prognosepfeil nicht folgen können. Durch den Pullback Ende Februar wurde der Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie untermauert.

Dieses Kursniveau sollten nun möglichst nicht mehr unterschritten werden. Stoppabsicherungen können daher nun deutlich von ursprünglich knapp unter 6,70 EUR auf nun unter 8,63 EUR nachgezogen werden. Solange der Wert dieses Tief verteidigt, kann sich die Ausbruchsbewegung fortsetzen, ja grundsätzlich sogar beschleunigen. Dabei dient das Hoch bei 12,04 EUR als erstes mittelfristiges Ziel. Ein weiteres Projektionsziel kann bei 13,50 EUR veranschlagt werden.

Unter 8,63 EUR wäre mit einem tieferen Rücklauf auf 7,89 EUR zu rechnen. Außerdem wären die bullischen Strukturen in diesem Fall erst einmal Geschichte. Spätestens am 22. April dürfte für Volatilität gesorgt sein. Dann wird das Management von Adva die Zahlen für das erste Quartal 2021 vorlegen.

Auf Gesamtjahressicht erwarten Analysten einen deutlichen Gewinnsprung um 60 % auf 0,64 EUR je Aktie. Die KGVs liegen bei 16 und 14, die KUVs unter 1. Allerdings hat Adva in der Vergangenheit immer wieder enttäuscht. Ich drücke den Investierten die Daumen, dass 2021 endlich der Knoten platzen wird.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 564,96 599,50 646,50 Ergebnis je Aktie in EUR 0,40 0,64 0,71 Gewinnwachstum 60,00 % 10,94 % KGV 26 16 14 KUV 0,9 0,9 0,8 PEG 0,3 1,3 *e = erwartet

