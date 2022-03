ADVA verbessert Zuverlässigkeit und Genauigkeit von NTP mit neuer Software-Version

Zusammenfassung:



Im Internet-of-Things (IoT) und bei vielen wichtigen Geschäftsanwendungen wird das Network Time Protokoll (NTP) für die Synchronisation eingesetzt

ADVA nutzt seine umfangreichen GNSS- und PTP-Sicherheitsfunktionen zur Verbesserung von NTP

Mit mehreren Backup-Optionen, unterschiedlichen Gehäusevarianten und einzigartiger Überwachungstechnologie ist die Oscilloquartz-Lösung von ADVA der neue Maßstab für genaues, sicheres und zuverlässiges NTP-Timing



ADVA (FWB:ADV) kündigte heute eine neue Softwareversion an, mit der die Oscilloquartz-Technologie zur Sicherstellung einer zuverlässigen Synchronisation (Timing Assurance) auf NTP erweitert wird. Geschäftskritische Anwendungen in vielen Branchen sind auf ein zuverlässiges und genaues NTP-Timing angewiesen. Jetzt können sie ein umfangreiches Portfolio zur NTP-Synchronisation nutzen, das mit dem Managementsystem Ensemble Sync Director von ADVA zuverlässig betrieben werden kann. Die neuen NTP-Funktionen sind eine Erweiterung von ADVAs leistungsstarkem Oscilloquartz PTP-Portfolio und werden durch Syncjack™ GNSS-Überwachung unterstützt. Die Lösung umfasst mehrere Gehäusevarianten mit Geräteredundanz, unterschiedlichen Holdover-Optionen und vielseitigen Multitechnologie-Gateways zwischen GNSS, PTP und NTP. Mit diesem umfangreichen Portfolio kann ein präzises, skalierbares und äußerst widerstandsfähiges NTP-Timing implementiert werden.

„Obwohl PTP mittlerweile in vielen Netzen verfügbar ist, bleibt NTP das am häufigsten verwendete Protokoll zur Zeitgebung. Es wird sowohl in vielen bestehenden Netzen als auch in neuen IoT-Anwendungen eingesetzt. Darüber hinaus steigen die Zuverlässigkeits- und Genauigkeitsanforderungen an das NTP-Timing, während das NTP-Protokoll selbst unverändert bleibt. Jetzt ermöglichen wir unseren Kunden, robuste, genaue und sichere NTP-Implementierungen aufzubauen, die auf unserem einzigartigen Know-how und unserer Erfahrung bei der Bereitstellung einer zuverlässigen Synchronisation basieren,“ so Gil Biran, GM von Oscilloquartz, ADVA. „Wir setzen einen neuen Maßstab für künftige NTP-Lösungen, indem wir die NTP-Server mit hochpräzisem GNSS-Timing kombinieren und noch durch PTP absichern. Und da alle unsere Produkte jetzt unsere zuverlässige and genaue NTP-Technologie unterstützen, bieten wir unseren Kunden eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit. Da NTP in Hardware implementiert wird, kann selbst ein sehr kompakter, SFP-basierter NTP-Server bis zu 500.000 Transaktionen pro Sekunde unterstützen.“

Mit Geräte- und Netzredundanz widersteht die NTP-Lösung von ADVA einem breiten Spektrum an Bedrohungsszenarien. Sie bietet mit PTP und GNSS mehrere Backup-Optionen sowie eine Vielzahl von Oszillatorlösungen, die unterschiedlich lange Ausfallzeiten bei Störungen überbrücken (Holdover). Die umfassende Überwachung durch ADVAs einzigartiges Managementsystem Ensemble Sync Director gewährleistet die für zeitkritische Anwendungen erforderliche Präzision und Verfügbarkeit. Damit wird die Genauigkeit der Synchronisation kontinuierlich überwacht und Probleme werden adressiert, noch bevor Anwendungen durch ein ungenaues Timing gestört werden können. Die Lösungen bieten auch eine Überwachung der GNSS-Empfänger am zentralen Managementsystem, um das Synchronisationsnetz vor Jamming- und Spoofing-Angriffen zu schützen.

„Unser umfassendes Portfolio an Synchronisationslösungen bietet jetzt NTP- und PTP-Zeitserver zur Synchronisation des gesamten Netzes sowie von IT- und OT-Anwendungen. Damit können Kunden heute NTP-basierte Netze aufbauen und mit einem Klick zu PTP wechseln,“ kommentierte Nir Laufer, VP Product Line Management bei Oscilloquartz, ADVA. „Unsere Kunden können sich jetzt Gewissheit über die Zuverlässigkeit und Genauigkeit ihrer NTP-Server verschaffen. Mit der Echtzeitüberwachung von GNSS und dem umfassenden Monitoring und Analyse der Timing-Qualität können sie sich darauf verlassen, dass ihr Synchronisationsnetz ein Höchstmaß an Genauigkeit, Integrität und Skalierbarkeit bietet.“

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

