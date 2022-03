Advanced Blockchain Listing: CEO Michael Geike über Ziele und Herausforderungen

Im Fokus steht dabei das Geschäftsfeld des Blockchain-Entwicklers. DER AKTIONÄR TV will wissen, wie stark der Erfolg der Firma von Kryptowährungen abhängig ist. Schließlich schien es zuletzt so, als sei aus dem ohnehin schon volatilen Markt die Luft raus. Geike legt offen, welche Coins die Advanced Blockchain hält und welche Projekte außerdem aktuell spannend sind. Im Gespräch erzählt der CEO über Peaq, die Integration von Blockchain in den Alltag und die Zukunft des Unternehmens. Dabei teilt er Umsatzziele und erklärt, wie die Advanced Blockchain AG auf das erwartete Wachstum vorbereitet ist.

