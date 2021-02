Advanced Drainage Systems erzielt mehr Umsatz und schüttet Dividende aus

Das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems Inc. (ISIN: US00790R1041, NYSE: WMS) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar an seine Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 15. März 2021 (Record date: 1. März 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert derzeit bei 103,45 US-Dollar (Stand: 4. Februar 2021). Die aktuelle Dividendenrendite liegt auf der derzeitigen Kursbasis bei 0,35 Prozent. Advanced Drainage Systems ist 1966 in Hilliard, im US-Bundesstaat Ohio, gegründet worden. Das Unternehmen stellt thermoplastische Wellrohre sowie weitere Produkte für den Bereich Wasserwirtschaft her. Weltweit besitzt der Konzern rund 60 Fertigungsanlagen und knapp 30 Distributionslager. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 486,15 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 393,42 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 54,04 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 23,66 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 23,77 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 6,03 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Februar 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de